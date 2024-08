Il saluto del Papa ai partecipanti alla conferenza di “Outreach”

Dicastero per la Comunicazione

Rispondendo ad un messaggio di padre James Martin, che svolge la sua missione tra le persone Lgbtq, Francesco si dice spiritualmente unito a quanti partecipano all’incontro in programma alla Georgetown University, a Washington, dal 2 al 4 agosto

Papa Francesco ha inviato un saluto al padre gesuita James Martin in occasione della conferenza "Outreach" per i cattolici Lgbtq, che si terrà alla Georgetown University, a Washington, dal 2 al 4 agosto. Il cardinale Wilton Gregory, arcivescovo di Washington, celebrerà una Messa per quanti partecipano all’evento.

Padre Martin, che svolge il suo apostolato tra le persone Lgbtq, aveva scritto al Papa chiedendogli se volesse mandare i suoi saluti per la conferenza. Francesco ha inviato una breve risposta, rallegrandosi per il fatto che il cardinale Gregory celebri una Messa per loro e dicendosi spiritualmente “unito nella preghiera” a tutti i partecipanti: “Che Gesù vi benedica e che la Santa Vergine vi custodisca”.

È la quarta volta che Papa Francesco invia i suoi saluti a un incontro di "Outreach". In altre occasioni, aveva invitato il religioso gesuita, da lui nominato consultore del Dicastero per la Comunicazione, a trasmettere alle persone Lgbtq lo “stile" di Dio, quello della vicinanza, della misericordia e della tenerezza.