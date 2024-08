La preghiera di Francesco nel giorno di santa Monica

Il Papa ha lasciato il Vaticano per recarsi in visita nella chiesa di sant’Agostino dove sono custodite le spoglie della madre del vescovo d’Ippona

Vatican News

Una visita discreta nel cuore di Roma per rendere omaggio alla madre di un grande santo della Chiesa, anche lei venerata da secoli come tale. Francesco, ha informato poco fa via Telegram la sala Stampa vaticana, si è “recato nella chiesa di Sant’Agostino a Roma, e si è fermato in preghiera nella Cappella dove sono conservate le spoglie della Santa”.



Il saluto alla comunità agostiniana

Un altro momento di sosta, prosegue il post, è avvenuto “davanti all'immagine della Madonna dei Pellegrini”, quindi nel lasciare la chiesa il Papa “ha salutato i frati, le suore e i pellegrini presenti e - conclude la nota - ha poi fatto ritorno in Vaticano”.