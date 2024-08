Polonia, il Papa incoraggia le donne in pellegrinaggio a testimoniare con gioia il Vangelo

Dopo la preghiera mariana dell'Angelus, Francesco rivolge un pensiero alle partecipanti, numerose, al raduno tradizionale che si è tenuto presso il santuario mariano di Piekary Śląskie

Don Rafał Skitek – Piekary Śląskie

"Testimoniare con gioia il Vangelo in famiglia e nella società": è questo l'invito del Papa oggi, da piazza san Pietro, rivolto alle decine di migliaia di ragazze e donne che hanno partecipato al pellegrinaggio a Piekary Śląskie. È un luogo di culto che è stato dedicato a Maria nel XVII secolo. Secondo la tradizione a maggio si svolge il pellegrinaggio dei ragazzi e degli uomini, mentre in agosto quello delle ragazze e delle donne.

Quest'anno la Messa è stata presieduta dal cardinale Gerhard Müller, che ha pronunciato anche l’omelia durante la quale ha sottolineato che “stare sotto la croce di Gesù, e non fuggire vigliaccamente, è ciò che rende vero un cristiano”. Ha aggiunto che la scena delle donne sotto la croce “ci mostra anche i carismi speciali delle donne o, come ha sottolineato Papa Giovanni Paolo II, il genio religioso delle donne”.

Monsignor Adrian Galbas, Metropolita dell'arcidiocesi di Katowice, territorio dove si trova il santuario di Piekary, ha sottolineato che “la Chiesa non è una SPA spirituale, la Chiesa è per l'evangelizzazione”. Ha quindi fatto riferimento al motto del pellegrinaggio: “Sono nella Chiesa, quindi vado”. Le testimonianze delle partecipanti sono di incoraggiamento: “Questo pellegrinaggio ci dà la forza per tutto l'anno. Maria ci dà la forza”, racconta una donna proprio da Katowice. Tra le intenzioni di preghiera più ricorrenti, la salute, l'armonia in famiglia, per i matrimoni e per i bambini.