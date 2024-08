Francesco: la Madonna protegge e accompagna i fedeli del Nicaragua

Il Papa, nei saluti dopo l’Angelus, si è rivolto al popolo del Paese latinoamericano per incoraggiarlo a “rinnovare” la speranza in Gesù, poiché “lo Spirito Santo guida sempre la storia verso progetti più alti”. Forte appello affinché la comunità internazionale intervenga per affrontare insieme l’”emergenza sanitaria globale” provocata dal vaiolo delle scimmie

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano Un appello accorato ma anche una forte richiesta affinché i fedeli rinnovino la loro "speranza in Gesù", sempre accompagnati dalla tenerezza materna della Madonna. Il Papa si è rivolto così oggi all'"amato popolo nicaraguense", nei saluti dopo la preghiera dell'Angelus. All'amato popolo di Nicaragua vi incoraggio a rinnovare la vostra speranza in Gesù. Ricordate che lo Spirito Santo guida sempre la storia verso progetti più alti. La Vergine Immacolata vi protegga nei momenti della prova e vi faccia sentire la sua tenerezza materna. La Madonna accompagni l'amato popolo del Nicaragua Gli attacchi alla Chiesa cattolica Il governo di Ortega ha adottato numerose misure restrittive nei confronti della Chiesa cattolica. L'ultima in ordine di tempo, l'applicazione del regime fiscale dell'economia privata anche alle istituzioni religiose, il che significa l'imposizione di tasse sugli introiti che normalmente permettono a parrocchie, scuole e altre istituzioni di poter realizzare determinate iniziative a favore dei fedeli. Una decisione drastica che segue arresti ed espulsioni di vescovi, sacerdoti, preti e suore, nonché la cancellazione di 1.500 ong tra cui diverse cattoliche, e l'assorbimento da parte dello Stato dei loro beni. Vaiolo, l'appello per l'assistenza medica Leggi Anche 25/08/2024 Il Papa: non è facile seguire Gesù, ma è Lui la pienezza di vita Oggi come ieri, non è semplice comprendere il modo di agire di Gesù. Francesco lo ricorda all'Angelus in Piazza San Pietro e spiega che come gli apostoli anche noi facciamo questa ... Francesco, sempre dopo l'Angelus, ha poi rivolto la sua solidarietà al tutti coloro che sono stati colpiti dal vaiolo delle scimmie divenuto ormai, spiega, "una emergenza sanitaria globale" invitando al tempo stesso governi e industrie a mettersi al servizio dei malati Desidero manifestare la mia solidarietà alle migliaia di persone colpite dal vaiolo delle scimmie, che costituisce ormai un'emergenza sanitaria globale. Prego per tutte le persone contagiate, specialmente la popolazione della Repubblica Democratica del Congo così provata. Esprimo la mia vicinanza alle Chiese locali dei Paesi più colpiti da questa malattia e incoraggio i governi e le industrie private a condividere la tecnologia e i trattamenti disponibili, affinché a nessuno manchi l'adeguata assistenza medica Oms, servono 135 milioni di dollari Un'azione concertata tra "agenzie internazionali e partner nazionali e locali, società civile, ricercatori e produttori e Stati" era stata invocata ieri dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha quantificato in 135 milioni di dollari la cifra necessaria nei prossimi sei mesi per affrontare "la fase acuta della malattia" che dall'inizio dell'epidemia, nel 2022, conta oltre centomila casi confermati, concentrati soprattutto, come nelle parole del Papa, nella Repubblica democratica del Congo.