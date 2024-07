Il Papa nomina Concetta Brescia Morra componente del Consiglio dell’ASIF

Francesco ha designato la docente di Economia in sostituzione di Antonella Sciarrone Alibrandi, a sua volta nominata giudice della Corte Costituzionale italiana

Vatican News

La professoressa Concetta Brescia Morra è stata nominata, dal Santo Padre, componente del Consiglio dell’ASIF, in sostituzione della professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi, a sua volta nominata giudice della Corte Costituzionale italiana.

Concetta Brescia Morra è professoressa ordinaria di Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, dove insegna Diritto della banca e dei mercati finanziari ed EU Financial Law. Presso la medesima università, è Direttore del Centro di ricerca interdipartimentale sul diritto europeo della Banca e della Finanza.

Dopo aver iniziato la carriera in Banca d’Italia, è entrata in accademia e si è dedicata all’attività scientifica, pubblicando su importanti riviste nazionali ed internazionali. È autrice, tra l’altro, del manuale “Il diritto delle banche” (“il Mulino” editore) nonché Direttore della “Rivista delle Società”.

La professoressa Brescia Morra ha ricoperto molteplici incarichi internazionali. È consulente del Parlamento Europeo in materia di banking resolution ed è stata membro del Banking Stakeholders Group dell’European Banking Authority (EBA), in qualità di top ranking academic. Inoltre, per otto anni, è stata prima Vicepresidente e poi Presidente dell’Administrative Board of Review (ABoR) della BCE, che ha il compito di valutare la legittimità delle decisioni della BCE in materia di vigilanza bancaria.