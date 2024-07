Il Papa il 5 agosto a Santa Maria Maggiore per la "Madonna della Neve"

Il Pontefice presente ai Vespri delle 17.30 per l’anniversario della dedicazione della Basilica liberiana e la solennità della Madonna della Neve. Nell'occasione si terrà la rievocazione dell’evento miracoloso della “nevicata” a Roma

Nel pomeriggio di lunedì 5 agosto Papa Francesco si recherà a Santa Maria Maggiore, la Basilica liberiana visitata oltre un centinaio di volte in questi anni, per presenziare ai secondi Vespri dell’anniversario della dedicazione e solennità della Madonna della Neve. L’appuntamento è per le 17.30, orario d’inizio della celebrazione presieduta dall’arciprete coadiutore, Rolandas Makrickas. Nell'occasione si farà, per la seconda volta nella giornata, la rievocazione dell’evento miracoloso della “nevicata” a Roma.

Le celebrazioni

La prima rievocazione avverrà durante il pontificale del mattino presieduto, alle 10, dal cardinale arciprete Stanisław Ryłko. Infine in serata, alle ore 19, sarà l’arcivescovo Emilio Nappa, segretario aggiunto della Sezione per la Prima Evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l'evangelizzazione e presidente delle Pontificie Opere Missionarie, a presiedere la Messa con cui si chiudono le celebrazioni.

Triduo di preparazione

Tutta la serie di eventi sarà preceduta da un triduo di preparazione nei giorni 2, 3 e 4 agosto: venerdì 2 e sabato 3, alle 18, le Messe saranno celebrate rispettivamente dall'arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e dal vescovo Nunzio Galantino, presidente emerito dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica (APSA). Da ultimo, sabato 4, dopo i primi Vespri, alle 18 sarà l’arcivescovo Piero Marini, canonico liberiano onorario, a presiedere la liturgia eucaristica.