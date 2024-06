Dal Papa in udienza il presidente di Singapore

Colloquio di 30 minuti, questa mattina, nel Palazzo Apostolico vaticano, tra Francesco e Tharman Shanmugaratnam, leader del Paese asiatico che il Pontefice visiterà a settembre nel lungo viaggio in Asia e Oceania

Vatican News

È durata 30 minuti l'udienza che questa mattina, nel Palazzo Apostolico vaticano, Papa Francesco ha concesso a Tharman Shanmugaratnam, presidente di Singapore, Paese che il Pontefice visiterà il prossimo settembre in quello che sarà il più lungo viaggio del pontificato con tappe anche in Indonesia, Timor Leste e Papua Nuova Guinea.

I doni

Nel tradizionale scambio dei doni, il Papa ha regalato a Shanmugaratnam una fusione in bronzo raffigurante due mani che si stringono, sullo sfondo del colonnato di San Pietro, con una donna con bambino e una nave di migranti. Sopra la scritta "Riempiamo le mani di altre mani". Insieme a questo dal Papa in dono anche il Messaggio per la Pace di quest'anno e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. Il presidente ha ricambiato con "Mini Window", un'opera in legno dipinto dell'artista locale Arthur P.Y. Ting