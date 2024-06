Ordine di Malta, dal Papa il gran maestro: presentate le attività umanitarie in 120 Paesi

Venticinque minuti di colloquio tra Francesco e fra John Dunlap, ricevuto oggi nel Palazzo Apostolico vaticano. Illustrati al Pontefice i principali interventi svolti dallo Smom nell’ultimo anno, a cominciare da Ucraina e Terra Santa

Vatican News

È durato 25 minuti il colloquio di questa mattina tra Papa Francesco e fra John T. Dunlap, principe e gran maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, ricevuto questa mattina, 27 giugno, nel Palazzo Apostolico vaticano. Era presente il Sovrano Consiglio e l'ambasciatore dell’Ordine di Malta presso la Santa Sede, Antonio Zanardi Landi. Successivamente il gran maestro e il gran cancelliere, Riccardo Paternò di Montecupo, hanno avuto un colloquio con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

L’incontro – come tradizione – ha avuto luogo pochi giorni dopo la festività di San Giovanni Battista, patrono dello Smom, che si celebra il 24 giugno. Il colloquio, informa un comunicato dell'Ordine di Malta, è stato caratterizzato da grande cordialità e ha rappresentato l’occasione per illustrare al Papa le principali attività in campo spirituale, umanitario e diplomatico svolte dall’Ordine nel corso dell’ultimo anno nei 120 Paesi nei quali esso opera, attraverso una rete di 13.500 membri, 100 mila volontari, 52 mila dipendenti e oltre 100 missioni diplomatiche.

Interventi in Ucraina e Terra Santa

In primo piano - riferisce sempre il sito dello Smom - gli interventi in aiuto della popolazione ucraina, dall’assistenza medica e sociale alla distribuzione di pasti e medicinali, dai servizi di trasporto e accompagnamento ai punti di accoglienza dislocati in diverse località in Ucraina e nei paesi confinanti. Al centro dei colloqui anche la presenza dell’Ordine di Malta in Terrasanta dove, oltre a gestire l’Ospedale della Sacra Famiglia a Betlemme che ha visto nascere oltre 100 mila bambini dal 1990 ad oggi, l’Ordine ha avviato da poche settimane un programma di aiuti per la popolazione di Gaza in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme.

I doni

Al termine del colloquio, fra Dunlap ha portato in dono a Papa Francesco una medaglia raffigurante l’effige della Madonna del Monte Fileremo, simbolo per eccellenza della spiritualità mariana dell’Ordine di Malta. Il Pontefice ha ricambiato con un bassorilievo in bronzo raffigurante i Santi Pietro e Paolo e i documenti papali.