Dal Papa in udienza il presidente della Repubblica Cabo Verde

Vatican News

Prima di trasferirsi in Puglia per il G7, Papa Francesco questa mattina, 14 giugno, ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano il presidente della Repubblica di Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, il quale ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

"Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato - informa una nota delal Sala Stampa vaticana - sono state sottolineate le buone relazioni tra la Santa Sede e Cabo Verde e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione sociale ed economica del Paese, oltre che sull’applicazione dell’Accordo bilaterale ratificato nell’anno 2014". "Nel prosieguo della conversazione - riferisce ancora la nota - c’è stato uno scambio di opinioni sull’attualità internazionale, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza, ai conflitti in corso nel mondo, ai fenomeni migratori e alla tratta di esseri umani".