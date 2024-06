Il 10 giugno la visita di Francesco in Campidoglio, pubblicato il programma

La Sala Stampa vaticana ha diffuso i dettagli della visita di circa due ore che porterà il Papa a incontrare il sindaco Gualtieri e le autorità cittadine

Questa mattina, 5 giugno, la Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato il programma — predisposto dalla Prefettura della Casa pontificia — della visita che il Papa compirà in Campidoglio lunedì 10 giugno.

Annunciata un mese fa, la visita durerà circa due ore: Francesco infatti arriverà alle 9 in automobile sul colle romano, dove sarà accolto dal sindaco Roberto Gualtieri. Nel Palazzo Senatorio avrà luogo il colloquio privato tra i due presso lo Studio del sindaco.

Passando poi nella Sala dell’Arazzo il Vescovo di Roma saluterà i membri della Segreteria del primo cittadino. Quindi nella Sala delle Bandiere firmerà il “Libro d’Oro Capitolino”. Successivamente nell’Aula Giulio Cesare è previsto l’incontro con i Consiglieri, gli Assessori e le altre Autorità invitate, durante il quale pronuncerà il suo discorso, seguito dallo scambio dei doni.

Infine Francesco e il sindaco si affacceranno dalla Loggia del Palazzo Senatorio per un saluto ai cittadini romani convenuti in piazza del Campidoglio. Rientrati in Aula Giulio Cesare, il Papa e Gualtieri sosteranno davanti alla targa commemorativa della visita. Dopodiché attraversando la Sala “Laudato si’” si dirigeranno verso la Sala della Protomoteca per un breve incontro con i dipendenti comunali.

Verso le 11 al Portico del Vignola il Papa si congederà per rientrare in Vaticano.