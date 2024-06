C9, in corso la riunione del Consiglio dei Cardinali

Al via oggi, lunedì 17, la sessione di giugno, la terza del 2024. L'ultima si era svolta ad aprile

Vatican News

Ha preso il via oggi, lunedì 17 giugno, alla presenza di Papa Francesco in Vaticano la riunione del C9, il Consiglio di cardinali istituito dal Papa per coadiuvarlo nel progetto di riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa. Si tratta della terza riunione del 2024 dopo quelle di febbraio e aprile.

I lavori di aprile

Nell'ultima sessione di lavori ad aprile, il focus si era concentrato sull’implementazione della costituzione apostolica Praedicate evangelium nelle Curie diocesane, sugli scenari di guerra nelle diverse parti del mondo, “particolarmente in Medio Oriente e in Ucraina” con la speranza da parte dei cardinali e del Papa "che si incrementino gli sforzi volti ad individuare percorsi di negoziato e di pace”. Sempre nelle scorse riunioni i membri del Consiglio si erano confrontati “sul ruolo femminile nella Chiesa” e hanno ascoltato le riflessioni di due donne, suor Regina da Costa Pedro e la professoressa Stella Morra.

Il "nuovo" C9

Il Consiglio di Cardinali, dopo il rinnovo dell’organismo da parte del Papa il 7 marzo 2023, è composto dai cardinali Pietro Parolin, segretario di Stato; Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa; Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay; Seán Patrick O'Malley, arcivescovo di Boston; Juan José Omella Omella, arcivescovo di Barcellona; Gérald Lacroix, arcivescovo di Québec; Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo; Sérgio da Rocha, arcivescovo di San Salvador de Bahia. Il segretario è monsignor Marco Mellino, vescovo titolare di Cresima. La prima riunione del nuovo C9 si è svolta il 24 aprile scorso.

L’istituzione del Consiglio di Cardinali

Il Consiglio è stato istituito da Papa Francesco con il chirografo del 28 settembre 2013 con il compito di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione della Curia Romana, quest’ultimo realizzato con la nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium pubblicata il 19 marzo 2022. La prima riunione del C9 si è svolta il 1° ottobre 2013.