Papa Francesco incontra i sacerdoti di Roma fino a dieci anni di ordinazione

Dopo l'incontro del 14 maggio con i preti dai 40 anni in su di ordinazione, oggi pomeriggio, un momento di ascolto e dialogo presso la Casa delle Pie Discepole del Divin Maestro, in zona Portuense. Il vicegerente Reina: "Un atteggiamento di confronto sulle problematiche di natura pastorale ed esistenziale". L'11 giugno il Pontefice vedrà i preti dall’undicesimo al trentanovesimo anno di ordinazione alla Pontificia Università Salesiana

Oggi, 29 maggio, alle 15.30, Papa Francesco si recherà presso la Casa delle Suore Pie Discepole del Divin Maestro, in via Portuense, e incontrerà i sacerdoti fino a dieci anni di ordinazione. In tutto parteciperanno una novantina di presbiteri e saranno presenti anche il vescovo Baldo Reina, vicegerente della diocesi di Roma, e il vescovo Michele Di Tolve, delegato dell’Ambito per la cura del diaconato, del clero e della vita religiosa.

Prossimo appuntamento l'11 giugno

Dopo l’appuntamento dello scorso 14 maggio con i sacerdoti più adulti della Diocesi, proseguono i momenti di ascolto e dialogo con il clero; nel pomeriggio di martedì 11 giugno, inoltre, il Pontefice incontrerà i preti dall’undicesimo al trentanovesimo anno di ordinazione, nell’Aula Magna della Università Pontificia Salesiana

Segno di attenzione

"Questo appuntamento conferma l’attenzione del Santo Padre nei confronti dei sacerdoti – osserva il vescovo Reina –, che ha incontrato nei diversi settori, attraverso i prefetti; tutti insieme lo scorso 13 gennaio a San Giovanni in Laterano; e sta proseguendo con i gruppi di presbiteri suddivisi in base all’anno di ordinazione. Si tratta di un segno di attenzione molto bello, un atteggiamento di ascolto e di confronto sulle problematiche di natura pastorale ed esistenziale".

In dialogo e in ascolto

"Il Papa, nell’incontro di oggi, vedrà i preti più giovani della diocesi, almeno dal punto di vista della data di ordinazione – spiega monsignor Di Tolve –. Se è vero che un prete diventa tale nell’atto dell’ordinazione presbiterale, in realtà “diventa” davvero prete nell’esercizio del ministero presbiterale, nel contesto ecclesiale a cui è stato assegnato. Si tratta di un processo che si realizza nel ministero, uno sviluppo e una crescita dentro un territorio che è quello in cui vive la comunità parrocchiale. Il Santo Padre si porrà in dimensione di ascolto e di dialogo con loro".