Il Papa: dolore per l’attentato a Fico, “atto vile e violento”

Francesco, in una lettera alla presidente della Repubblica slovacca, esprime cordoglio e condanna per il ferimento del premier slovacco, il 15 maggio scorso, e vicinanza e solidarietà al Paese, nella speranza che vi regnino “unità e pace”. Il primo ministro resta in terapia intensiva con “prognosi positiva”

Vatican News Dolore e condanna per l’attentato a Robert Fico, “atto vile e violento”. È così’ che Francesco esprime il suo cordoglio alla presidente della repubblica slovacca, Zuzana Čaputová, per il ferimento del primo ministro slovacco, lo scorso 15 maggio, a Handlova, vicino a Bratislava.

In una lettera inviata il 16 maggio scorso, e di cui informa l'ambasciata slovacca presso la Santa Sede, il Papa, deplorando il gesto, assicura le sue "preghiere al Signore per la pronta guarigione e la ripresa del primo ministro". Francesco, quindi, esprime "vicinanza e solidarietà in questo momento di prova", implorando la benedizione affinché nel Paese "regni l'unità e la pace". Leggi Anche 16/05/2024 Slovacchia, il premier Fico fuori pericolo L'intervento chirurgico di quattro ore a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio è andato bene e il primo ministro sarebbe fuori pericolo: è quanto dichiarato alla Bbc dal vice ... Prognosi positiva per Fico Fico, sottoposto a diverse operazioni, è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Roosevelt di Banska Bystrica con una "prognosi positiva", come informano fonti del governo. Intanto, Juraj Cintula, l'uomo accusato del tentato omicidio di Fico, è stato condotto nel tribunale di Pezinok, città a circa 20 km a nord-est di Bratislava. La Corte deciderà sulla sua detenzione preventiva.