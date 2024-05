Il Papa ai pellegrini di Amsterdam: vivete da fratelli nella vostra bella città

Francesco ha incontrato un gruppo di fedeli provenienti dalla capitale olandese che, ha ricordato, è abitata da persone di molte nazioni chiamate a vivere la fraternità

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

È il 750.mo anniversario della città di Amsterdam l’occasione dell'incontro di Papa Francesco con i pellegrini olandesi, tra i quali i membri della Fondazione cattolica per la promozione dell’assistenza sociale cittadina e il coro Coro della basilica di San Nicola. Le origini e lo sviluppo di questa città, ha affermato il Pontefice nel suo discorso, sono “legati anche alla fede e alla Chiesa cattolica”: un momento chiave della sua storia, ha ricordato il Papa, “è il miracolo eucaristico avvenuto nel 1345 e ricordato ancora oggi con una processione silenziosa e l’adorazione del Santissimo Sacramento”.

Un momento dell'incontro di Papa Francesco con il coro della basilica di Amsterdam

Ad Amsterdam molte persone lavorano per poveri e immigrati

Dopo essersi soffermato sulle radici di Amsterdam, Francesco ha poi sottolineato che oggi sono molteplici i volti di questa “bella città”:

Nello stesso tempo, Amsterdam è una città in cui molte persone lavorano per i poveri, per i migranti, collaborando con l’opera delle Suore di Madre Teresa, con la pastorale per i tossicodipendenti, con la comunità di Sant’Egidio e con tante altre iniziative. Amsterdam è una città abitata da persone di molte nazionalità, chiamate a vivere insieme come fratelli e sorelle. Le chiese, in particolare, sono luoghi in cui si riuniscono persone di ogni condizione sociale e culturale.

Francesco ha infine esorato i pellegrini olandesi a “testimoniare con gioia la fede e l’amore concreto per il prossimo, animati e sostenuti dall’Eucaristia”. E che venga promossa “la fratellanza e la solidarietà tra gli abitanti di Amsterdam”.