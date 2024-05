Pubblicati motti e loghi del viaggio del Papa in Asia e Oceania

Francesco sarà dal 2 al 13 settembre in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore. Fede, speranza, fraternità, preghiera, i temi al centro

Fede, preghiera, compassione, fraternità, armonia, speranza. Sono i temi che compaiono nei motti e nei loghi del viaggio apostolico – il più lungo pontificato - che Papa Francesco compirà dal 2 al 13 settembre in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore. La Sala Stampa vaticana li ha pubblicati oggi, 8 maggio.

Indonesia

Il logo della tappa in Indonesia presenta come elemento principale l’immagine di Papa Francesco benedicente davanti all’emblema della Garuda dorata, l’aquila sacra, riprodotta in maniera da richiamare il tessuto tradizionale “batik”, con all’interno la mappa dell’Indonesia, arcipelago caratterizzato da una grande varietà di gruppi etnici e sociali, lingue, culture e credenze religiose. A destra, sotto il nome e lo stemma del Papa, sono riportati la bandiera dell’Indonesia, il nome del Paese, la data del viaggio e, infine, il motto della visita papale: Faith × Fraternity × Compassion (Fede - Fraternità – Compassione).

Il logo e motto del viaggio in Indonesia

Papua Nuova Guinea

Il logo, invece, della Papua Nuova Guinea è caratterizzato da tre elementi: la croce è raffigurata al centro con colori che ricordano le albe e i tramonti del Paese e rappresenta l’unico Sacrificio che apre le porte del Cielo; sulla croce è disegnato l’Uccello del Paradiso, elemento simbolico della Papua Nuova Guinea, con al suo interno i colori della bandiera nazionale; a sinistra del braccio verticale della croce troviamo il motto del viaggio apostolico: “Pray”, ispirato alla domanda dei discepoli a Gesù “Lord, teach us to pray” (Lc 11,1), con cui i cristiani papuani si fanno interpreti di tutto il popolo nell’esprimere il desiderio di imparare a pregare, con la guida del Papa.

Il logo e il motto del viaggio in Papua Nuova Guinea

Timor Leste

L’immagine di Francesco benedicente, a simboleggiare la protezione che il popolo timorese riceve da Dio nel corso del viaggio apostolico, è invece l’immagine al centro del logo del viaggio a Singapore. Alle spalle del Pontefice è ritratto il globo terrestre, dal quale emerge in primo piano la mappa fisica di Timor-Leste. In alto ad arco il motto della visita papale: “Que a vossa fé seja a vossa cultura”, esortazione e incoraggiamento a vivere la fede in armonia con la cultura, secondo le tradizioni del popolo timorese.

Il logo e il motto del viaggio in Timor Leste

Singapore

Quanto al logo del viaggio a Singapore, in esso è rappresentata una Croce stilizzata che si ispira alla stella che guidò i Magi, all’Eucaristia e alle cinque stelle della bandiera. A sinistra e a destra della croce si trova il motto della visita papale: “Unity - Hope” (Unità e Speranza). “Unity” esprime la comunione e l’armonia tra i credenti, sia all'interno della Chiesa che nel contesto della società e delle relazioni familiari. “Hope” suggerisce che il viaggio apostolico sarà un faro di speranza per i cristiani della regione, specialmente per quanti sono discriminati e perseguitati. I colori utilizzati richiamano la bandiera dello Stato Città del Vaticano. Sotto il motto è posto il nome del Papa con, accanto, quello del Paese visitato e l’anno della visita, in rosso su sfondo bianco, colori della bandiera di Singapore.

Il logo e il motto del viaggio a Singapore