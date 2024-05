Il Papa alla periferia di Roma per incontrare i preti “giovani”: non stancarsi di fare del bene

Francesco prosegue il ciclo di incontri con il clero della sua Diocesi: dopo quelli dai 40 anni di ordinazione, oggi, nella Casa delle Pie Discepole del Divin Maestro, in zona Portuense, il Pontefice incontra i preti fino a dieci anni di ordinazione. Accoglienza affettuosa dalle suore, tra saluti, doni e benedizioni. Poi il dialogo a porte chiuse con i preti su temi pastorali, iniziato con una preghiera a Paolo VI

Salvatore Cernuzio – Roma

“Benvenuto nella nostra casa, Papa Francesco!”. Quasi un assalto, ma di quelli che mostrano l’affetto sincero al Papa, quello delle suore Pie Discepole del Divin Maestro oggi pomeriggio a Francesco, appena sceso dalla Fiat 500 L. Nel grande complesso della congregazione, nella zona Portuense di Roma, diviso tra aree versi e diverse strutture per le cinque comunità residenti, il Papa oggi pomeriggio è arrivato intorno alle 16.10 per incontrare 90 sacerdoti della Diocesi di Roma fino ai dieci anni di ordinazione. Un secondo appuntamento dopo quello del 14 maggio con i preti dai 40 anni in su di ministero. Il prossimo, è stato già annunciato dal Vicariato di Roma, sarà l’11 giugno con la fascia ‘media’ del clero capitolino.

Il Papa saluta le Pie Discepole del Divin Maestro

Accoglienza da tutte le comunità di suore

“Grazie, grazie, quante novizie avete?”. Francesco si è subito messo in dialogo con le cinque religiose, italiane e straniere (una addetta alle fotografie), che lo attendevano fuori dalla cripta, insieme al vicegerente monsignor Baldo Reina. Si faticava a sentire lo scambio perché dall’interno già era partito un applauso fragoroso allo scorgere la talare bianca. Tutte le suore, quelle della comunità più anziane in prima fila, molte in sedia a rotelle, insieme alle collaboratrici della struttura, tra cui quelle della piccola redazione interna del bimestrale La vita in Cristo e nella Chiesa, alcune accompagnate dai loro bambini, erano schierate tra i banchi pronte a dare il loro saluto al Papa.

Un bambino dona a Francesco un palloncino bianco

Saluti e regali

Francesco ha fatto il doppio giro per stringere a tutti la mano, poi ha ricevuto in regalo un palloncino bianco – come quelli che erano appesi all’esterno all’ingresso della Casa - da un bambino a cui ha poi dato la sua benedizione. Insieme anche ad una caramella. Fattosi passare un cestino, il Pontefice ha infatti fatto dono dei dolciumi anche alle suore. Inclusa una che ha urlato: “Santità, oggi faccio 84 anni. Mi dà la benedizione?”. Ad una religiosa anziana che gli ha sussurrato qualcosa nell’orecchio stringendo le mani, il Papa ha poggiato la mano sul capo.

La benedizione del Papa alle suore della comunità

Il dialogo con i sacerdoti

“Grazie delle vostre parole”, ha detto poi il Papa guardando al folto gruppo in cappella. “Vi do il mio saluto e la benedizione. Non stancatevi di fare del bene!”. Dalle Pie Discepole, che a febbraio hanno celebrato il centenario della fondazione, il Pontefice ha ricevuto in dono una casula cucita da loro con il libro sulla storia della fondatrice. Salito nella Chiesa dedicata a Gesù Divin Maestro, il Papa è stata accolto dai giovani preti (anche loro con un forte applauso), alcuni – ha spiegato il vescovo Michele Di Tolve, delegato per la cura del diaconato, del clero e della vita religiosa – di fresca ordinazione nel 2024. Francesco ha aperto l’incontro con una preghiera e la lettura del Vangelo del giorno, poi “visto che ci ha convocato nel giorno della memoria di San Paolo VI”, ha detto Di Tolve, ha pregato insieme ai sacerdoti con la preghiera che lui, Papa Montini, “ci ha consegnato”. Da lì, quindi, il botta e risposta a porte chiuse – come nelle precedenti occasioni - su temi principalmente pastorali.

L'incontro nella Chiesa di Gesù Divin Maestro

Gli incontri nella sua Diocesi

Questo di oggi, come detto, è il secondo incontro del Papa con il suo clero diviso per anno di ordinazione. Dal settembre 2023 fino a inizio maggio Jorge Mario Bergoglio ha invece effettuato un giro nelle diverse prefetture di Roma per incontrare parroci e prefetti e farsi raccontare da loro sfide, difficoltà ma anche bellezze, gratificazioni e opere in una Diocesi che, come ha detto tante volte il Pontefice argentino, è divenuta anch’essa “territorio di missione”. Una cosa che - ed è sempre il Papa ad averlo ripetuto in diverse occasioni - a un vescovo “fa sempre molto bene”.

Cronaca in aggiornamento