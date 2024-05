Papa Francesco in visita in Campidoglio il 10 giugno

La conferma giunta dalla Sala Stampa vaticana. Il Pontefice già sul Colle capitolino nel 2019

Vatican News



Papa Francesco il prossimo 10 giugno, alle ore 9, sarà in visita in Campidoglio, a Roma. La notizia, anticipata in giornata dal cappellano della Polizia locale di Roma Capitale, padre Massimo Cocci, nel corso della benedizione ai nuovi vigili urbani in piazza del Campidoglio, è stata confermata dalla Sala Stampa della Santa Sede.

La visita del 2019

Il 26 marzo 2019, a dieci anni esatti dall’ultima visita di un Pontefice sul Colle capitolino, Papa Francesco si era recato in Campidoglio. Allora sindaco di Roma era Virginia Raggi (attualmente è Roberto Gualtieri) che aveva accolto il Papa nel Palazzo Senatorio per poi accompagnarlo nel suo studio per un colloquio privato e nelle successive tappe della visita, inclusa l’ultima nell’Aula Giulio Cesare, da dove il Papa aveva annunciato il suo appello per Roma e i romani: “Roma, fecondata dal sangue dei Martiri, sappia trarre dalla sua cultura, plasmata dalla fede in Cristo, le risorse di creatività e di carità necessarie per superare le paure che rischiano di bloccare le iniziative e i percorsi possibili. Questi potrebbero far fiorire la città, affratellare e creare occasioni di sviluppo, tanto civico e culturale quanto economico e sociale. Roma città dei ponti, mai dei muri!”.

L'incontro con il sindaco Gualtieri a gennaio

Il 10 giugno ad accogliere Francesco ci sarà il sindaco Gualtieri, ricevuto in udienza dal Papa lo scorso 4 gennaio, come tradizione all’inizio di ogni nuovo anno. Dai suoi account social il primo cittadino rendeva noto che durante quell’incontro “di profonda ispirazione”, aveva illustrato al Pontefice “l’avanzamento dei lavori dei tanti progetti che abbiamo messo in campo per il Giubileo, per l’accoglienza e per prenderci cura delle persone più fragili”. “Roma – aggiungeva sempre Gualtieri - vuole bene al suo Vescovo, che ne rappresenta al meglio la vocazione alla solidarietà, alla fratellanza, alla pace”.