Il Papa sarà al tavolo "Bambini: Generazione Futuro" dell'evento #BeHuman

Francesco prenderà parte nel pomeriggio, nell'Aula nuova del Sinodo, all'incontro tematico dedicato ai più piccoli del secondo meeting per la Fratellanza Umana, in corso a Roma e in Vaticano. Altri dieci gli appuntamenti previsti oggi, che si concluderanno in serata con un evento artistico nel portico della Basilica di San Pietro. Di ieri l'appello di Parolin ai premi Nobel per la pace: "La guerra è sempre un fallimento per l'umanità"

Michele Raviart - Città del Vaticano

“Le guerre colpiscono soprattutto i bambini, chi muore, chi perde tutto e chi sarà segnato per sempre dai ricordi. Teniamoli stretti, abbracciamoli e facciamo qualcosa per loro”. Con queste parole la Fondazione Fratelli tutti presenta il tavolo di lavoro “Bambini: generazione futuro”, che si svolgerà il pomeriggio di sabato 11 maggio nell’Aula nuova del Sinodo, nell’ambito di #BeHuman, il secondo meeting sulla Fraternità Umana. All’evento, che potrà essere seguito in streaming sul sito di Vatican News a partire dalle ore 16, parteciperà alle 17 anche Papa Francesco, che torna a parlare del futuro delle nuove generazioni dopo l’intervento di ieri agli Stati generali della Natalità e in vista della Prima giornata mondiale dei bambini del prossimo 25 e 26 maggio.

Un "vocabolario della fraternità"

In tutto, sabato pomeriggio, saranno undici i “tavoli” di discussione di #BeHuman, in cui eminenti personalità del mondo scientifico, accademico, imprenditoriale, istituzionale e sportivo ragioneranno su i temi di loro competenza in un’ottica di fraternità ispirata proprio dall’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. Cinquanta influencer, tra cui l’italiano Mattia Stanga, insieme ad esperti come monsignor Lucio Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, nel Palazzo della Cancelleria, durante il tavolo dedicato ai social media, cercheranno di trovare un “vocabolario della fraternità”, costruendo ponti di umanità in un mondo che fa fatica a volersi bene. L'appuntamento potrà essere seguito a partire dalle ore 16 in italiano e in inglese.

I tavoli di discussione

Il sindaco di New York Leroy Adams, quello di Roma Roberto Gualtieri e circa cinquanta giovani sindaci italiani under 40, in Campidoglio affronteranno il tema della “Comunità nella Città”, proponendo la fraternità come bussola per gli amministratori nelle loro scelte politiche e sociali. (link in italiano e in inglese). Il CCO dell’agenzia digitale Dentsu Gordon Bowen, Gilles Gressani di SciencesPo a Parigi e la direttrice di Quotidiano Nazionale, Agnese Pini, saranno invece tra gli animatori, al Palazzo della Canonica in Vaticano, del tavolo dedicato all’informazione dal titolo “Il diritto alla trasparenza”, per capire “come l’informazione può usare i nuovi strumenti - quali social, web, video, reels - per garantire comunque un servizio collettivo di qualità, non superficiale e formativo”. (link in italiano e in inglese) Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico e il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, parleranno nel salone d’onore del Coni, al tavolo “Sport: gareggiare nella stima”, su “cadere e rialzarsi, il valore delle relazioni, lo spirito di squadra, l’amicizia e il senso di famiglia”(link in italiano e in inglese). Gli altri tavoli saranno “Agricoltura: il futuro dei sistemi alimentari”; “Sostenibilità e impresa: essere buoni conviene”; “Cooperazione fraterna, percorsi di pace, economia sociale”; “Educazione: ricostruire il mondo” (qui i link in italiano e in inglese); “Salute: di tutti e per tutti” e “Lavoro: dignità, comunione e partecipazione”(link in italiano e in inglese)

In mattinata l'udienza con Papa Francesco

I partecipanti ai tavoli in mattinata sono stati ricevuti da Papa Francesco in Vaticano. Tra di loro i premi Nobel che hanno preso parte al “Tavolo per la pace”, che si è svolto ieri a Palazzo della Cancelleria. L’evento è stato aperto dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin che ha ribadito come la guerra sia “sempre un fallimento dell'umanità tutta e non solo delle singole parti coinvolte” e che “pur riaffermando il diritto inalienabile all'autodifesa”, “Dio ha creato gli uomini per vivere nella pace e per custodire il Creato, non per distruggerlo”. Tra i Nobel presenti anche Rigoberta Menchù Tum dal Guatemala, Dmitrij Muratov dalla Russia, Tawakkol Karman dallo Yemen che, dopo l’udienza con Papa Francesco, saranno ricevuti anche dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Chiuderà il secondo meeting della Fratellanza Umana, alle 21.30 presso il portico della Basilica di San Pietro, l’evento artistico con il compositore Giovanni Allevi, il cantautore Roberto Vecchioni e il cantante country statunitense Garth Brooks.