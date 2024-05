Il Papa nomina vescovo titolare di Velia mons. Nykiel, reggente della Penitenzieria

Polacco, 59 anni, monsignor Krzysztof Józef Nykiel era stato nominato reggente nel 2012 da Benedetto XVI

Papa Francesco ha nominato vescovo titolare di Velia monsignor Krzysztof Józef Nykiel, reggente della Penitenzieria Apostolica.

Mons. Nykiel è nato a Osjaków, in Polonia, il 28 febbraio 1965. Ordinato sacerdote il 9 giugno 1990 per l’arcidiocesi di Łódź, ha conseguito il titolo di "Magister in Teologia" presso l'Accademia Teologica di Varsavia (1990) e il dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma (2001).

È stato officiale presso il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, segretario aggiunto della Commissione Internazionale di inchiesta su Medjugorje, membro del Collegio dei Prelati Chierici della Camera Apostolica. Benedetto XVI lo aveva nominato reggente della Penitenzieria Apostolica nel giugno 2012.