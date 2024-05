Francesco: la liturgia senza l’unione dell'uomo con Dio è un’aberrazione

Il Papa riceve professori e studenti dell’Istituto di Liturgia dell’Ateneo Universitario San Paciano di Barcellona ai quali indica la necessità di rendere viva la liturgia quotidiana per essere “tabernacoli di Dio tra gli uomini”

Si renda viva la liturgia quotidiana per esprimere, interrogare e nutrire la relazione tra cristiani e Dio, per essere quindi “tabernacoli di Dio tra gli uomini”, che cercano nella loro preghiera “l’invisibile battito del cuore dello Sposo”. Con queste parole il Papa si rivolge a professori e studenti dell’Istituto di Liturgia dell’Ateneo Universitario San Paciano di Barcellona, uno dei più grandi della Spagna. A quei “fratelli” ricevuti in udienza questa mattina, 10 maggio, in Vaticano, Francesco chiede di comprendere se si “cerca veramente Dio”, se si è pronti per l'Opera di Dio, “per la partecipazione alla Liturgia divina, nel suo significato d’incontro personale e comunitario con Dio”, senza dimenticare quella stessa urgenza per “l’obbedienza, ossia per il servizio” e per le “umiliazioni, abbracciando la croce, lasciandoci modellare da Dio e toccando la piaga aperta del Signore nelle membra del suo Corpo mistico”.



La liturgia senza unione con Dio è aberrazione

Il Papa, nel ricordare di aver dedicato questo Anno alla preghiera in preparazione al Giubileo 2025, invita i presenti alla riflessione “sul bisogno di cercare questa unione con il Signore e sui mezzi che Egli, attraverso la Chiesa, ci ha dato per raggiungerla”. L’"incontro attorno a Dio è di tutti”, spiega ancora Francesco, e la Chiesa si dedica a questo: “L’uomo è per la liturgia perché è per Dio, ma una liturgia senza questa unione dell’uomo con Dio è un’aberrazione. E un’aberrazione, per esempio, sarebbe una liturgia schiava del rubricismo, che non favorisce l’unione con Dio".