Il Papa: che vada avanti la pace, guadagnare con la morte è terribile

Al termine dell'udienza generale Francesco ricorda i popoli vittime della guerra in Ucraina, Palestine, Israele e i Rohingya in Myanmar e sottolinea come purtroppo gli investimenti più redditizi siano quelli legati alle industria delle armi. Una preghiera anche per le vittime delle alluvioni in Kenya, che hanno colpito 190 mila persone

Michele Raviart – Città del Vaticano Nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giuseppe lavoratore e inizia il mese mariano, Papa Francesco non dimentica di pregare per la pace e per i popoli che sono vittime della guerra. “La guerra sempre è una sconfitta, sempre”, afferma il Pontefice nei saluti al termine dell’udienza generale. Pensiamo alla martoriata Ucraina che soffre tanto. Pensiamo agli abitanti della Palestina e di Israele, che sono in guerra. Pensiamo ai Rohingya, al Myanmar, e chiediamo la pace, chiediamo la vera pace per questi popoli e per tutto il mondo. “Chiediamo la pace, che vada avanti, la pace”, afferma il Papa, ricordando ancora una volta come purtroppo come “oggi gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche delle armi”. Guadagnare con la morte, ribadisce, è “terribile”. Leggi Anche 01/05/2024 Francesco: il primo nemico della fede non è l'intelligenza ma la paura In Aula Paolo VI Il Papa, all’udienza generale incentrata sui vizi e le virtù, ricorda che la fede è “l’unica virtù che ci è concesso di invidiare” perché “innesca” la grazia in ... La preghiera per le vittime delle alluvioni in Kenya La vicinanza spirituale di Francesco è andata anche al popolo del Kenya “in questo momento in cui una grave alluvione ha tragicamente tolto la vita a molti nostri fratelli e sorelle, ferendone altri e causando una diffusa distruzione”. I morti finora a causa delle conseguenze del maltempo, che hanno colpito Nairobi e la vicina zona di Mai Mahui, sono almeno 169, mentre 91 sono i dispersi. Oltre 190 mila le persone colpite. “Vi invito a pregare per tutti coloro che stanno subendo gli effetti di questo disastro naturale”, ha detto il Papa, ricordando che “anche in mezzo alle avversità, ricordiamo la gioia di Cristo risorto...”. La devastazione in Kenya Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui