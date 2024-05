Papa Francesco in Belgio e Lussemburgo il prossimo settembre

La Sala Stampa vaticana conferma il viaggio del Pontefice subito dopo l'estate e dopo quello in Asia e Oceania. In Lussemburgo il 26 settembre e in Belgio dal 26 al 29: il Papa visiterà Bruxelles, Leuven e Louvain-la-Neuve.

Vatican News Il mese di settembre che si aprirà con il grande viaggio di Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore, si concluderà con un altro viaggio internazionale per Papa Francesco: Belgio e Lussemburgo. La Sala Stampa vaticana ha confermato la visita del Pontefice nei due Paesi europei dal 26 al 29 settembre. "Accogliendo l’invito dei rispettivi Capi di Stato e delle autorità ecclesiastiche, il Santo Padre Francesco compirà un viaggio apostolico in Lussemburgo, il 26 settembre prossimo, e in Belgio, dal 26 al 29 settembre, recandosi a Bruxelles, a Leuven e a Louvain-la-Neuve", si legge nella nota vaticana, che specifica: "Il programma del viaggio sarà pubblicato a suo tempo". Di un viaggio in Belgio era stato il Papa stesso a parlarne durante l'intervista con l'emittente messicana N+ del dicembre 2023. Parlando del viaggio annullato a Dubai a causa della bronchite e delle future possibili trasferte, Francesco spiegava che, mentre gli altri viaggi sono ancora allo studio, quello in Belgio era invece "sicuro". Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui