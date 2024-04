I vescovi della Sardegna dal Papa, Mura: riflessione sul "peso" cristiano dell'isola

Il presidente della conferenza episcopale sarda parla della visita ad Limina in Vaticano e del collloquio avuto con Francesco: una bella occasione di dialogo e un confronto sul presente e il futuro delle nostre comunità

Tommaso Chieco - Vatican News

“Siamo stati felici di ascoltare e di dialogare con il Santo Padre”. Monsignor Antonio Mura, presidente della conferenza episcopale sarda, è soddisfatto e sorridente mentre parla ai microfoni di Radio Vaticana - Vatican News al termine della visita ad Limina di questa mattina con il Papa. Un colloquio di circa un’ora e mezza, “in un clima bello” ma anche denso di contenuti. “Una bella occasione di dialogo” la definisce il presidente, nella quale i presuli, insieme con Francesco, si sono interrogati su cosa rappresenti ora la Sardegna per la Chiesa e “su quanto essa aspiri ad essere cristianamente e socialmente”.

Vescovi della Sardegna in visita ad Limina

Le sfide per il futuro

Sfide, problematiche, criticità, ma anche innovazione e voglia di proporre soluzioni agli interrogativi che “la società civile ci pone, come conferenza episcopale ”, con la consapevolezza di non essere soli. “Infatti” prosegue monsignor Mura “il Papa ci ha ascoltato e noi abbiamo posto a Lui alcune domande”. Domande riferite “alla visione che il Santo Padre ha della Chiesa in generale”, ma soprattutto, in questo contesto, del presente e futuro delle diocesi isolane. “Un incontro positivo” dunque, nel quale “il clima è stato bello” chiosa il vescovo sardo: “Attorno a Lui ci siamo trovati, come Chiesa della Sardegna, felici di appartenere alla Chiesa universale”.