Il Papa ai vescovi della Campania: siate veri pastori, la vostra ricchezza è il popolo

Un dialogo “sulle sfide del Vangelo” ha caratterizzato la visita ad Limina in Vaticano dei presuli campani con Francesco. Il presidente della conferenza apiscopale locale, monsignor Di Donna: "Ci ha confortato la conferma nella fede, ma ancor di più nella speranza"

Tommaso Chieco - Città del Vaticano

L’aspetto pastorale, il rapporto con il popolo, le sfide del Vangelo, queste le tematiche in evidenza oggi, 11 aprile, nell’incontro di Papa Francesco con i vescovi della Campania, in occasione della loro visita ad Limina. Un'udienza di natura soprattutto “pastorale” che il presidente della conferenza episcopale campamna, monsignor Antonio Di Donna, racconta ai microfoni di Radio Vaticana - Vatican News.

Nelle parole del presule la sottolineatura di essersi trovati assieme al Pontefice, come “i successori degli Apostoli che incontrano Pietro”, per confrontarsi sulle sfide del Vangelo. "Due ore abbondanti”, prosegue, in cui “tutti i singoli vescovi hanno potuto prendere la parola”, ringraziando Francesco per la conferma “non solo nella fede, ma soprattutto nella speranza”.



I vescovi della Campania in visita ad Limina

Pastori con “l’odore delle pecore”

Oltre al conforto, i vescovi si sentono fortemente incoraggiati perché, dichiara monsignor Di Donna “oggi fare il vescovo, come anche fare il prete, il cristiano, non è facile”. Ma il momento più significativo per tutti è stata la riflessione di Francesco sul "nostro rapporto con il territorio”, prosegue il presidente dei vescovi campani, e sul nostro essere “pastori con l’odore delle pecore”, impegnati nella concretezza della vita quotidiana. “La nostra gente, al Sud, è la grande nostra vera ricchezza”.