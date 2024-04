Verona attende Papa Francesco il 18 maggio. Il programma della visita

La Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso le tappe della giornata del Pontefice nella città scaligera. Previsti gli incontri con i sacerdoti e i consacrati, ragazzi e bambini, e i detenuti della Casa Circondariale di Montorio. Francesco presiederà anche l’Incontro “Arena di pace - Giustizia e Pace si baceranno” e prima la Messa nello Stadio di Bentegodi, prima di rientrare in Vaticano

Saranno circa nove le ore che il Papa trascorrerà a Verona, sabato 18 maggio, vigilia di Pentecoste, in una visita dedicata al tema “Giustizia e pace si baceranno”, tratto dal salmo 85. Francesco torna quindi in Veneto, a meno di un mese di distanza dopo la visita a Venezia di ieri, 28 aprile, che per la prima volta lo aveva visto arrivare in Veneto. Verona è una terra, aveva avuto modo di dire il suo vescovo Domenico Pompili, parlando dell’arrivo del Papa, “crocevia di popoli, di dialogo in cui far fiorire il confronto e, specie in questi tempi difficili, la pace”.

I sacerdoti, consacrati, giovani e bambini

Francesco, come indicato dal programma diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede, decollerà dall’eliporto del Vaticano alle ore 6.30 del mattino del 18 maggio per atterrare nel Piazzale adiacente allo Stadio Bentegodi di Verona alle 8.00. Ad attenderlo vi saranno le principali cariche religiose e politiche della città e della regione: monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Demetrio Martino e Damiano Tommasi, prefetto e sindaco della città scaligera. Subito dopo l’arrivo ci sarà il trasferimento alla Basilica di San Zeno per l’incontro con i sacerdoti e i consacrati davanti ai quali Francesco terrà il suo primo discorso. Subito dopo, nella piazza omonima di fronte alla chiesa, ad attendere il Papa ci saranno i bambini e i ragazzi ai quali il Pontefice rivolgerà un saluto.

L’incontro sulla pace e quello con i detenuti

Alle 10.15 è previsto l’arrivo all’Arena dove il Papa presiederà l’Incontro “Arena di pace - Giustizia e Pace si baceranno”, durante il quale risponderà ad alcune domande. Terminato l’incontro, Francesco raggiungerà in auto la Casa Circondariale di Montorio, dove sarà accolto dal direttore Francesca Gioieni, dal direttore della Polizia penitenziaria, Mario Piramide e dove saluterà gli agenti di polizia penitenziaria, i detenuti e i volontari ai quali rivolgerà un discorso. Subito dopo il pranzo con i detenuti, alle 14.30, Francesco lascerà la Casa Circondariale per trasferirsi in auto allo Stadio Bentegodi per presiedere, alle 15.00, la Messa. Alle 16.45 la partenza per il rientro in Vaticano, previsto alle 18.15.