Il Papa ai vescovi della Diocesi di Roma: tempo per discernere sul nuovo vicario

Francesco ha ricevuto oggi in udienza il Consiglio Episcopale. Sabato 6 aprile la nomina del cardinale De Donatis, vicario dal 2017, a penitenziere maggiore. Finché l’ufficio di vicario sarà vacante, tutte le funzioni e poteri, anche di rappresentanza legale, saranno esercitati dal vicegerente Reina

A pochi giorni dalla nomina, lo scorso sabato 6 aprile, a penitenziere maggiore del cardinale Angelo De Donatis, vicario della Diocesi di Roma dal 2017, Papa Francesco ha incontrato questa mattina, 8 aprile, nel Palazzo Apostolico vaticano il Consiglio episcopale della diocesi di Roma. Come informa una nota del Vicariato sul sito della Diocesi di Roma, "per la delicatezza dell’incarico di cardinale vicario, Papa Francesco ha comunicato ai vescovi, suoi stretti collaboratori, che si prenderà del tempo per operare un sano discernimento sulla figura di chi ricoprirà tale ruolo".

Funzioni e poteri esercitati dal vicegerente

Si apre dunque una "fase di transizione" nella quale il Papa "ha incoraggiato i vescovi a continuare il ministero pastorale e le attività amministrative già precedentemente avviate". Come previsto dall’articolo 14 § 3 della Costituzione apostolica In Ecclesiarum Communione circa l’ordinamento del Vicariato di Roma, pubblicata il 6 gennaio 2023, "fintantoché l’ufficio di cardinale vicario sarà vacante, tutte le sue funzioni e poteri, anche di legale rappresentanza, saranno esercitati dal vicegerente Baldassare Reina".