Dal Papa in udienza il primo ministro del Belize

John Briceño ricevuto nel Palazzo Apostolico vaticano con la delegazione: 25 minuti di colloquio con il Pontefice. Incontro con monsignor Gallagher in Segreteria di Stato, focus sull’impegno della Chiesa cattolica in campo educativo e per i migranti e su temi dell’attualità sociopolitica del Paese

Vatican News È durato 25 minuti il colloquio privato di questa mattina, sabato 20 aprile, di Papa Francesco con il primo ministro del Belize, John Briceño, ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico vaticano con la consorte e il seguito. Lo scambio dei doni Al termine del dialogo a porte chiuse nella Sala della Biblioteca si è svolto il consueto scambio di doni. Il Papa ha donato al premier Briceño un bassorilievo in bronzo dal titolo "La Cura del Creato", insieme ai volumi dei documenti del suo magistero, il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest'anno, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. Da parte sua, il primo ministro ha consegnato al Pontefice un dipinto a olio di un artista del Belize. Il premier del Belize con la delegazione in udienza dal Papa I colloqui in Segreteria di Stato Concluso l'incontro col Pontefice, Briceño e la sua delegazione si sono trasferiti in Segreteria di Stato, dove Briceño ha incontrato monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, informa una nota della Sala Stampa vaticana, "è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra il Belize e la Santa Sede. Ci si è poi soffermati specialmente sull'impegno della Chiesa cattolica in campo educativo e nell'attenzione ai migranti". "Nel prosieguo della conversazione - riferisce ancora il comunicato - si è parlato di alcuni temi dell'attualità sociopolitica del Paese, sottolineando il contributo che la Chiesa cattolica e i valori cristiani, presenti nella società beliziana, possono offrire al bene comune della popolazione".