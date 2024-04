In dono al Papa un dipinto sul "Massacro di San Patrizio" in Argentina

Una delegazione di sacerdoti "pallottini" da tutto il mondo questa mattina all'udienza generale in Piazza San Pietro. Ha consegnato a Francesco l'opera dell'artista padre Witold Urbanowicz che ricorda la strage avvenuta il 4 luglio 1976, durante la dittatura militare, in cui furono uccisi i confrratelli Alfredo Leaden, Alfredo Kelly e Pedro Duffau e i seminaristi Barbeito e Barletti

All'udienza generale di oggi, 10 aprile, di Papa Francesco, in Piazza San Pietro, erano presenti i membri della Società dell'Apostolato Cattolico (Sac) provenienti da Irlanda, Polonia, Germania, Francia, Italia, Svizzera, Brasile, Uruguay, Argentina, Stati Uniti, Australia, Ruanda, Repubblica Democratica del Congo, India, Camerun, Tanzania.

Nell'occasione i "figli di San Vincenzo Pallotti" hanno consegnato al Pontefice un dipinto che ricorda il "massacro di San Patrizio", avvenuto il 4 luglio 1976 durante la dittatura militare in Argentina, in cui furono uccisi i sacerdoti Alfredo Leaden, Alfredo Kelly e Pedro Duffau e i seminaristi Salvador Barbeito ed Emilio Barletti.

"L'opera dell'artista padre Witold Urbanowicz - dicono i partecipanti all'iniziativa - è una fonte d'ispirazione e rinforza lo spirito missionario e il coraggio dei Pallottini che, nei giorni d'oggi, mettono in gioco la propria vita per annunciare il vangelo di Gesù Cristo e servire la Chiesa cattolica nelle periferie del mondo, nei luoghi flagellati dalle guerre e dalla violenza, come Ucraina, Mozambico, nord dell'India e nel Ruanda".