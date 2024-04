Il Papa: "Una pace negoziata è meglio di una guerra senza fine”

In una intervista alla Cbs, Francesco invita a fermare le guerre in Ucraina, a Gaza e in tutto il mondo. Ricorda che nella Chiesa c’è posto per tutti: se un parroco non sembra accogliente - ha detto - cercate altrove, un posto c'è sempre, non scappate dalla Chiesa, è grande

"Una pace negoziata è meglio di una guerra senza fine": è quanto ha detto Papa Francesco, pensando all’Ucraina, a Gaza e alle guerre che stanno sconvolgendo il mondo, in una intervista concessa alla emittente radiotelevisiva statunitense Cbs, ieri pomeriggio a Casa Santa Marta. Alcuni stralci dell’intervista, durata circa un’ora e condotta da Norah O'Donnell, direttrice di "Cbs Evening News", sono stati trasmessi quando in Italia era passata la mezzanotte. Una versione estesa del dialogo andrà in onda domenica 19 maggio, alla vigilia della Giornata mondiale dei bambini che si svolgerà a Roma il 25 e 26 maggio.

Il Papa ha invitato tutti i Paesi in guerra a fermare i conflitti: “Cercate di negoziare. Cercate la pace". "Prego molto” per il cessate il fuoco a Gaza, ha aggiunto, ricordando che tutte le sere alle 19.00 chiama l’unica parrocchia cattolica della Striscia per avere notizie: la situazione “è molto dura, molto dura”, ha affermato, anche perché la gente deve lottare per avere il cibo.

Alla domanda sulle conseguenze sui bambini dell'invasione russa in Ucraina, Papa Francesco ha risposto: "Quei bambini non sanno sorridere. Io dico loro qualcosa, ma loro hanno dimenticato come sorridere. E quando un bambino dimentica come si sorride è molto grave".

Francesco ha parlato anche del cambiamento climatico, che "esiste", e riguardo alla Giornata mondiale dei bambini ha detto che i piccoli “portano sempre un messaggio": danno modo a noi “di avere un cuore più giovane". Ad una domanda sulla sua salute, ha risposto sorridendo: "Sta bene".

Ha ribadito quindi che nella Chiesa c’è posto per tutti: "Direi che un posto c'è sempre. Se in una parrocchia il parroco non sembra accogliente, lo capisco, ma andate a cercare altrove, un posto c'è sempre, sempre. Non scappate dalla Chiesa. La Chiesa è molto grande. È più di un tempio ... non dovete scappare da lei".