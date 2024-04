Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente ungherese Sulyok

All’udienza con Francesco è seguito il colloquio in Segreteria di Stato con il cardinale Parolin. Confronto sulla guerra in Ucraina e gli impegni per la pace

Vatican News

Venti minuti di colloquio con uno scambio di doni e quindi il consueto confronto sui temi nazionali e internazionali in Segreteria di Stato. L’udienza con il presidente dell’Ungheria Tamás Sulyok ha aperto gli impegni di giornata di Francesco. Tra le 8.00 e le 8.20 circa il capo di Stato si è intrattenuto con Francesco, quindi si è spostato in Segreteria di Stato per parlare con il cardinale Pietro Parolin e l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Un momento dell'incontro inSegreteria di Stato

Guerra in Ucraina e conseguenze umanitarie

“Sono state rilevate - riferisce un comunicato della Sala Stampa vaticana - le buone relazioni bilaterali e si è espresso apprezzamento per l’impegno della Chiesa cattolica allo sviluppo della società ungherese”. Altri “temi di comune interesse” hanno visto uno “speciale riferimento alla famiglia, ai giovani, e all’attenzione per le comunità cristiane più vulnerabili nel mondo”. La conversazione, si legge nella nota, si è poi conclusa con uno sguardo “sul conflitto in Ucraina, con particolare riferimento alle sue conseguenze umanitarie e agli sforzi per favorire la pace”.

I doni

Al momento dello scambio dei doni, il presidente Sulyok ha offerto al Papa delle uova decorate a mano per la Pasqua, opera di artigianato ungherese, una copia degli Ammonimenti - dedicati da Santo Stefano d’Ungheria al figlio Enrico - una tovaglia d’altare decorata a mano e una copia della Cronaca Illustrata, volume di storia ungherese di epoca medievale. Francesco ha ricambiato con una scultura in bronzo dal titolo Dialogo tra generazion” e copie del Messaggio per la Pace di quest’anno e del libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Libreria Editrice Vaticana.