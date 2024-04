Il Papa nomina il nunzio in Sud Africa e Lesotho e in RD Congo

Per l'area sudafricana Francesco ha designato l'arcivescovo polacco Henryk Mieczysław Jagodziński, mentre l'arcivescovo sloveno Mitja Leskovar sarà rappresentante pontificio nel Paese centrale del continente

Francesco ha nominato nunzio apostolico in Sud Africa e Lesotho, monsignor Henryk Mieczysław Jagodziński, arcivescovo titolare di Limosano, finora nunzio apostolico in Ghana, e monsignor Mitja Leskovar, arcivescovo titolare di Benevento, finora nunzio apostolico in Iraq, quale nuovo Nunzio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo.

Nunzio in Sud Africa e Lesotho

Il nuovo nunzio in Sud Africa e Lesotho, monsignor Henryk Jagodziński, è nato a Małogoszcz, in Polonia, il 1° gennaio 1969. Ha frequentato il Seminario Teologico Superiore della città di Kielce ed è stato ordinato sacerdote della stessa diocesi il 3 giugno 1995 dal vescovo Kazimierz Ryczan. È laureato in diritto canonico. Ha svolto attività parrocchiale a Busko-Zdrój per due anni e poi ha studiato a Roma, conseguendo il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce. A Roma, ha studiato anche alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, che si occupa della formazione dei rappresentanti pontifici nel mondo.

Monsignor Jagodzińsk è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il primo luglio 2001. Tra i suoi primi incarichi figurano quelli presso gli uffici di rappresentanza della Santa Sede in Bielorussia dal 2001 al 2005, in Croazia dal 2005 al 2008, nella Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato a Roma, e poi ancora in India dal 2015 al 2018, e in Bosnia-Erzegovina dal 2018 al 2020. Il 3 maggio 2020 la nomina ad arcivescovo titolare di Limosano e di nunzio apostolico in Ghana.

Nunzio nella Repubblica Democratica del Congo

Mitja Leskovar, nuovo nunzio nella Repubblica Democratica del Congo, è nato a Kranj, in Slovenia, il 3 gennaio 1970. Nel 1989 è entrato nel seminario di Lubiana, dove ha conseguito la laurea in teologia. È stato ordinato sacerdote della diocesi di Lubiana il 29 giugno 1995 dall'arcivescovo Alojzij Šuštar. Dopo due anni di lavoro pastorale a Domžale, ha proseguito gli studi a Roma. Nel 1999 ha conseguito il master e il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il primo luglio 2001, tra i suoi primi incarichi figurano quelli in Bangladesh dal 2001 al 2003, quindi presso la Sezione Affari Generali della Segreteria di Stato a Roma dal 2003 al 2014, occupandosi anche della riforma delle procedure di sicurezza interna del Vaticano. Lo vediamo poi in Germania dal 2015 al 2018 e in India dal 2018 al 2020.

Il 1° maggio 2020, Papa Francesco ha nominato monsignor Leskovar arcivescovo titolare di Benevento e nunzio apostolico in Iraq e la sua ordinazione si è tenuta nella cattedrale della capitale slovena l'8 agosto di quell'anno.