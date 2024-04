Il Papa: Pio VII, uomo di comunione e carità anche in tempi di lotte e divisioni feroci

Francesco ha incontrato i pellegrini delle diocesi di Cesena-Sarsina, Tivoli, Savona-Noli e Imola in occasione del bicentenario della morte di Papa Chiaramonti, tenuto prigioniero per quasi 3 anni durante l’era napoleonica. La memoria di questo servo di Dio, ha detto il Pontefice, ci richiama “l’amore per la verità, l’unità, il dialogo, l’attenzione agli ultimi, il perdono, la ricerca tenace della pace e quella furbizia evangelica che il Signore ci raccomanda”

La formazione presso l’abbazia benedettina di Cesena, il servizio episcopale nelle diocesi di Imola e Tivoli e la prigionia a Savona durante l’era napoleonica. Sono alcune delle tappe che hanno scandito la vita del Servo di Dio Pio VII, di cui si ricorda il secondo centenario della morte avvenuta il 20 agosto 1823. Nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza, Papa Francesco ha ricevuto nell’Aula Paolo VI i pellegrini delle Diocesi di Cesena-Sarsina, Savona-Noli, Imola e Tivoli. Il Pontefice ha ricordato la grande testimonianza data come pastore da Papa Barnaba Chiaramonti, nato a Cesena nel 1742 in un periodo storico segnato anche da profondi sconvolgimenti politici e sociali.

Papa Chiaramonti è stato ed è per tutti noi un grande esempio di buon pastore che dà la vita per il suo gregge. Era un uomo di notevole cultura e pietà, era pio, monaco, abate, vescovo e Papa, in tutti questi ruoli ha sempre mantenuto intatta, anche a costo di grandi sacrifici, la sua dedizione a Dio e alla Chiesa. Come nel drammatico momento del suo arresto quando, a chi gli offriva una via di fuga dalla prigionia in cambio di compromessi circa le sue responsabilità pastorali, rispondeva: «Non debemus, non possumus, non volumus», - bello, eh? -«non dobbiamo, non possiamo, non vogliamo», confermando, a prezzo della sua libertà personale, quanto aveva promesso di fare, con l’aiuto di Dio, il giorno della sua elezione.

Le parole di Francesco hanno preceduto il pellegrinaggio dei fedeli giunti da Cesena Savona, Imola e Tivoli alla tomba di Pio VII nella Basilica di San Pietro. Il Papa ha indicato tre “valori-cardine di cui è stato testimone” Pio VII. Si tratta di “elementi essenziali, ha detto, anche per i nostri cammini personali e comunitari”: la comunione, la testimonianza e la misericordia.

La comunione



Papa Pio VII, ha sottolineato Francesco, è stato “un convinto sostenitore e difensore” della necessità di favorire la comunione. Una meta indicata da Papa Chiaramonti “in tempi di lotte e divisioni feroci”.



I disordini causati dalla rivoluzione francese e dalle invasioni napoleoniche avevano prodotto e continuavano a fomentare spaccature dolorose, sia all’interno del popolo di Dio che nelle sue relazioni col mondo circostante: ferite sanguinanti sia morali che fisiche. Anche il Papa pareva dovesse esserne travolto. E invece, con la sua pacata e tenace perseveranza nel difendere l’unità, Pio VII seppe trasformare le prepotenze di chi voleva isolarlo e allontanarlo, spogliandolo pubblicamente di ogni dignità, trasformare queste cose in occasioni per rilanciare un messaggio di dedizione e di amore alla Chiesa, al quale il popolo di Dio rispose con entusiasmo. Ne emerse una comunità materialmente più povera, ma moralmente più coesa, forte e credibile. E il suo esempio sprona noi ad essere, nel nostro tempo, anche a costo di rinunce, costruttori di unità nella Chiesa universale, in quella locale, nelle parrocchie e nelle famiglie: a fare comunione, a favorire la riconciliazione, a promuovere la pace, fedeli alla verità nella carità!

Il chiacchiericcio, ha aggiunto Papa Francesco a braccio, distrugge la comunione. "Nel caso che ci fosse qualche chiacchiericcio - ha spiegato - c’è un rimedio molto buono: mordersi la lingua".

La testimonianza

Un altro valore che ha contraddistinto la vita di Pio VII è quello della testimonianza:

Lui era un uomo di indole mite, Papa Chiaramonti è stato un annunciatore coraggioso del Vangelo, con la parola e con la vita. Diceva ai cardinali elettori all’inizio del suo pontificato: «La Chiesa […] ha bisogno dei Nostri buoni esempi […]; così che tutti comprendano che non […] nel fasto […], ma piuttosto nel disprezzo delle ricchezze, nell’umiltà, nella modestia, nella pazienza, nella carità e infine in ogni dovere sacerdotale è raffigurata l’immagine del Nostro Creatore e si conserva l’autentica dimensione della Chiesa». È bello quello che diceva... E di fatto egli ha realizzato questo suo ideale di profezia cristiana, vivendolo e promuovendolo con dignità nella buona e nella cattiva sorte, sia a livello personale che ecclesiale, anche quando ciò lo ha portato a scontrarsi con i potenti del suo tempo.

Un momento dell'incontro con i pellegrini delle diocesi di Cesema-Sarsina, Tivoli, Savona-Noli e Imola

La misericordia



La misericordia è il terzo essenziale elemento indicato da Francesco nel ritratto di Papa Chiaramonti:

Nonostante i pesanti ostacoli posti alla sua opera dalle vicende napoleoniche, Papa Pio VII concretizzò la sua attenzione per i bisognosi distinguendosi per alcune riforme e iniziative sociali di ampia portata, innovative nel suo tempo, come la revisione dei rapporti di “vassallaggio”, con conseguente emancipazione dei contadini poveri, l’abolizione di molti privilegi nobiliari, delle “angherie”, delle regalie, dell’uso della tortura e l’istituzione di una cattedra di chirurgia presso l’Università La Sapienza per il miglioramento dell’assistenza medica e l’incremento della ricerca.

Papa Pio VII, ha detto poi Francesco, era anche intelligente e furbo:

Era un uomo molto intelligente, molto pio e furbo. Sapeva portare avanti anche la sua prigionia con furbizia. Delle volte mandava dei messaggi nella biancheria e così riusciva a guidare la Chiesa, tramite la biancheria. Ed è una cosa bella, è un uomo che è intelligente, furbo e che vuole portare avanti il compito di governare che il Signore gli aveva dato, questo è bello.

Mansueti ma furbi

Papa Francesco ha inoltre ricordato che Pio VII dimostrò la medesima carità “nei confronti dei suoi persecutori: pur denunciandone senza mezzi termini gli errori e i soprusi, cercò di mantenere aperto con loro un canale di dialogo e soprattutto offrì sempre il suo perdono”. Fino a concedere ospitalità negli stati della Chiesa, dopo la restaurazione, “proprio ai familiari di quel Napoleone che pochi anni prima lo aveva fatto incarcerare e chiedendo per lui, ormai sconfitto, un trattamento mite nella prigionia”. Sono molti i valori a cui ci richiama la memoria del Servo di Dio Pio VII: "l’amore per la verità, l’unità, il dialogo, l’attenzione agli ultimi, il perdono, la ricerca tenace della pace e quella furbizia evangelica che il Signore ci raccomanda". Farà bene, ha osservato Francesco riflettere sui valori lasciati in eredità da Pio VII. E soprattutto “farli nostri e testimoniarli, perché in noi e nelle nostre comunità crescano lo stile di mansuetudine e la disponibilità al sacrificio”. Essere mansueti, ha concluso il Papa, non significa essere "stupidi", "ma furbi come il Signore ci raccomanda". "Semplici come la colomba ma furbi come il serpente".