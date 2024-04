"A braccia aperte", il 25 aprile a San Pietro l'incontro di Azione Cattolica col Papa

In diretta tv sul TG1 RAI, a partire dalle 9.30, l'iniziativa con 50mila soci e amici dell'associazione che farà da prologo per la XVIII Assemblea nazionale a Sacrofano (RM). Qui parteciperanno un migliaio di delegati dalle diocesi italiane alla presenza del segretario di Stato Parolin e dei cardinali Farrell, Semeraro, Zuppi, Grech

Vatican News

Sarà presentata il 19 aprile alle 11.30, presso la sede storica dell’Azione cattolica italiana a Roma, l'iniziativa "A braccia aperte", l’Incontro nazionale dell’associazione con Papa Francesco, in programma la mattina di giovedì 25 aprile in Piazza San Pietro. È prevista la diretta televisiva a cura del TG1 RAI a partire dalle 9.30 circa.

Un'esperienza sinodale per la pace la cura della casa comune

Oltre 50.000 soci e amici dell’Azione cattolica italiana provenienti da tutte le diocesi d’Italia incontreranno il Pontefice per ascoltare la sua parola e fare festa insieme a lui. "Sarà un raduno di popolo - si legge nel comunicato - di volti e di storie di ogni età che hanno ancora molto da dire al nostro Paese e alla Chiesa". Sarà anche un'occasione per "fare un’esperienza viva di Chiesa sinodale, in un giorno caro all’Ac e a tutti gli italiani". È, soprattutto, il modo dell’Azione cattolica italiana di vivere il suo impegno per l’oggi e per costruire il mondo di domani, avendo a cuore la pace e la cura della casa comune.

L'Assemblea nazionale a Sacrofano con mille delegati

Alla Conferenza stampa partecipano Giuseppe Notarstefano, Presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, e monsignor Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell’associazione. L’Incontro con Papa Francesco farà da prologo ai lavori della XVIII Assemblea nazionale elettiva dell’Ac, Testimoni di tutte le cose da lui compiute, che si svolgerà a Sacrofano (RM), presso la Fraterna Domus, dal pomeriggio di giovedì 25 aprile alla mattina di domenica 28 aprile. Mille i delegati provenienti da tutte le diocesi d’Italia che eleggeranno il Consiglio nazionale dell’Azione cattolica italiana per il triennio 2024- 2027.

All'assemblea di AC Parolin e i cardinali Farrell, Semeraro, Zuppi, Grech

Ospiti della XVIII Assemblea Azione Cattolica sarà il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del dicastero delle Cause dei Santi, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e il cardinale Mario Grech, segretario generale della Segreteria Generale del Sinodo. Durante la conferenza stampa saranno presentati i dati del bilancio di sostenibilità 2024 (su dati 2023) dell’Azione cattolica italiana, una realtà ecclesiale e civile con oltre un secolo e mezzo di storia che conta più di 221.000 tesserati di ogni età, presenti in più di 5000 parrocchie italiane.