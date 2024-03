I vescovi del Lazio in udienza da Francesco, De Donatis: spinti alla missione

Cammino sinodale autentico, vicinanza ai sacerdoti e al popolo di Dio i temi della visita ad Limina dei presuli del Lazio, ricevuti stamattina dal Papa. Il cardinale vicario per la Diocesi di Roma: un incontro "aperto e sereno", ci ha invitati a essere coraggiosi e creativi nella pastorale

Tommaso Chieco - Città del Vaticano

Siate coraggiosi e creativi: l’invito del Papa ha colpito i vescovi del Lazio che oggi, 22 marzo, hanno concluso incontrando Francesco la loro visita ad Limina iniziata il 18 di questo mese. Un incontro "molto aperto e sereno", da cui è emerso soprattutto l’invito, caro al Papa, a seguire la dimensione missionaria della pastorale.

Nella dichiarazione rilasciata a Vatican News, il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e presidente della Conferenza episcopale del Lazio, racconta come Francesco abbia sottolineato l’importanza della vicinanza. “Una vicinanza a Dio veramente vissuta nella preghiera”, spiega il porporato, “una comunione tra noi vescovi, perché è un cammino sinodale autentico quello che stiamo facendo, un camminare insieme. Un essere vicini soprattutto ai nostri preti, con una paternità concreta e reale”.

Vescovi del Lazio in visita ad Limina

I vescovi e la loro comunità

Il compito dei vescovi è naturalmente anche la vicinanza al Santo Popolo di Dio. A questo proposito, il presidente dei vescovi del Lazio ha richiamato la raccomandazione del Pontefice a essere come pastori per il proprio gregge, a “essere in mezzo, essere avanti e essere indietro se qualcuno si ferma, per aiutarlo”.