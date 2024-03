Il cordoglio del Papa per la scomparsa del cardinale Cordes

Il porporato, si legge telegramma di Francesco, ha servito “il Signore e la Chiesa con fedeltà e generosità, attento alle istanze del mondo giovanile e ai bisogni delle persone fragili”. I funerali si svolgeranno il 18 marzo nella Basilica di San Pietro, celebrate dal decano del Collegio cardinalizio, cardinale Re. Papa Francesco presiederà il rito dell’Ultima Commendatio e della Valedictio

Vatican News

Papa Francesco esprime, in un messaggio di cordoglio, la propria vicinanza ai familiari del cardinale Paul Josef Cordes, morto ieri a Roma all’età di 89 anni, come pure all'arcidiocesi di Paderborn, di cui il porporato, si legge, "fu stimato presbitero e poi zelante vescovo ausiliare". Nel telegramma, il Pontefice ricorda con affetto questo fratello “che ha servito il Signore e la Chiesa con fedeltà e generosità, attento alle istanze del mondo giovanile e ai bisogni delle persone fragili, alle quali ha comunicato l’amore e la tenerezza di Cristo”. Il Papa pensa poi “con gratitudine alla solerte collaborazione” prestata per tanti anni dal cardinale Cordes alla Santa Sede, “dapprima come vice presidente del Pontificio Consiglio per i Laici e poi in qualità di presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum, dove non ha risparmiato energie per testimoniare la paterna sollecitudine del Papa ai più poveri”.

In Evidenza 15/03/2024 Morto il cardinale tedesco Cordes, uno degli “inventori” della Gmg Il porporato 89 enne si è spento a Roma, era stato per quindici anni presidente del Pontificio Consiglio “Cor Unum”

Cappella papale per i funerali



I funerali del cardinale Cordes si svolgeranno lunedì 18 marzo, alle ore 15.00, presso l’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. La Liturgia esequiale sarà celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, insieme con i cardinali, gli arcivescovi e i vescovi. Al termine della celebrazione eucaristica, Papa Francesco presiederà il rito dell’Ultima Commendatio e della Valedictio.