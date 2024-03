Settimana Sociale brasiliana, il Papa: vedere il volto di Gesù in chi vive nella miseria

Messaggio di Francesco ai partecipanti alla VI edizione della manifestazione, al via da oggi fino al 22 marzo, a Brasilia, organizzata dalla Conferenza Episcopale del Brasile: costruire una società più giusta in cui si viva la fraternità universale e l’amicizia sociale

Vatican News

“Cerchiamo di vedere in coloro che sono costretti a vivere nella miseria dalle ingiustizie sociali il volto di Gesù che ci esorta a non rimanere indifferenti, perché, come lui stesso ha detto: ‘Ogni volta che lo fate a uno dei miei fratelli più piccoli, lo fate a me!’”. È l’invito che Papa Francesco rivolge ai partecipanti della VI Settimana sociale brasiliana, al via da oggi, mercoledì 20, fino a venerdì 22 marzo a Brasile. La manifestazione è organizzata dalla Commissione episcopale pastorale per l’azione socio-trasformativa della Conferenza nazionale dei vescovi brasiliani (CNBB) sul tema “Il Brasile che vogliamo, la vita buona dei popoli”.

Un cammino verso una "Chiesa in uscita"

Francesco nel suo messaggio loda l’iniziativa e assicura le sue preghiere “per il buon svolgimento dell’incontro e per i suoi frutti”. Fin dalla sua prima edizione, nel 1991, osserva poi il Pontefice, “la Settimana Sociale Brasiliana si è proposta come un cammino verso una ‘Chiesa in uscita’, impegnata ad abbattere i muri dello scarto e dell’indifferenza, accompagnando i più poveri e privati dei diritti fondamentali nella loro lotta per la terra, la casa e il lavoro”. Inoltre, l’iniziativa “propone una nuova economia più solidale e la rivitalizzazione dei valori democratici che aiutano a costruire una società in cui ci sia una vera partecipazione popolare ai processi decisionali della nazione”.

Terra, casa, lavoro

In questo senso, il Papa si dice grato per aver promosso, insieme ai giovani brasiliani, l’“Economia di Chiara e Francesco”, come pure l’appello – da lui stesso rivolto ai partecipanti all’Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari nel 2014 - a rispondere a “un desiderio molto concreto, qualcosa che ogni padre, ogni madre, desidera per i propri figli; un desiderio che dovrebbe essere alla portata di tutti, ma che oggi vediamo, con tristezza, sempre più lontano dall’essere una realtà nella vita della maggioranza delle persone: terra, casa e lavoro”.

Una società più giusta

Da qui la speranza che il “Mutirão pela vida” - collettivo di rappresentanti della Chiesa e del popolo sui temi della vita – iniziativa legata alla Settimana Sociale Brasiliana, “porti frutti abbondanti a favore di una società più giusta” in cui “si viva la fraternità universale e l’amicizia sociale”.