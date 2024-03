In udienza dal Papa il presidente del Montenegro

Jakov Milatović per circa 30 minuti in dialogo con Francesco. Nei colloqui in Segreteria di Stato, focus sul contributo della comunità cattolica locale alla società montenegrina e le relazioni tra Chiesa e Stato, oltre a questioni come la piena integrazione dell'UE del Montenegro e altri Paesi dei Balcani occidentali e i conflitti in Israele e Palestina e in Ucraina

Vatican News È durato 30 minuti il colloquio privato di questa mattina, 7 marzo, tra Papa Francesco e Jakov Milatović, il presidente del Montenegro ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico vaticano. Dalle 8.15 alle 8.45, il capo di Stato si è intrattenuto nel dialogo con il Pontefice nella Biblioteca del Palazzo Apostolico; successivamente ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. I colloqui in Segreteria di Stato Come informa un comunicato della Sala Stampa vaticana, "nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, si sono rilevati i buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede ed il Montenegro e sono stati affrontati temi di comune interesse, evidenziando il positivo contributo della comunità cattolica locale alla società montenegrina, nonché alcune questioni aperte nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato". "Successivamente - si legge - sono stati passati in rassegna alcuni temi di attualità, tra i quali il cammino del Montenegro e di altri Paesi dei Balcani occidentali verso la piena integrazione nell’Unione Europea, il conflitto in Israele e in Palestina e quello in Ucraina". Lo scambio dei doni Al momento dello scambio dei doni, il Papa ha consegnato al presidente del Montenegro una scultura in bronzo dal titolo “Dialogo tra generazioni”, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV, il volume su L’Appartamento Pontificio delle Udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia. Da parte sua, il presidente ha donato al Papa una rappresentazione della Vergine fatta all’uncinetto, realizzato secondo le tecniche dell'artigianato tipico del Montenegro. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui