In udienza dal Papa il presidente di Malta, George Vella

Il capo di Stato per 25 minuti in dialogo con Francesco nel Palazzo Apostolico. Nei colloqui in Segreteria di Stato focus su tematiche di carattere internazionale, con particolare attenzione alla Regione del Mediterraneo, ai conflitti in Israele e Palestina ed in Ucraina, alle migrazioni. In dono al Pontefice un pc all-in-one per l’Ambulatorio Madre di Misericordia

Vatican News È durato venticinque minuti, dalle 9.35 alle 10, il colloquio tra il Papa e il presidente della Repubblica di Malta, George Vella, ricevuto in udienza in Vaticano a quasi due anni dal viaggio apostolico del Pontefice nell'arcipelago del 2022. Accompagnato dalla consorte e dal seguito, il capo di Stato, dopo il dialogo con il Papa nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, si è trasferito in Segreteria di Stato per l'incontro con il cardinale Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Miroslaw Stanislaw Wachowski, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati. I colloqui in Segreteria di Stato Nei colloqui in Segreteria di Stato, informa una nota della Sala Stampa vaticana, "si è espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti. Ci si è poi soffermati su diverse tematiche di carattere internazionale, con particolare attenzione alla Regione del Mediterraneo, ai conflitti in Israele e Palestina ed in Ucraina, nonché alle migrazioni". Lo scambio dei doni Al momento dello scambio dei doni, Papa Francesco ha regalato a Vella una scultura in bronzo dal titolo "Dialogo tra generazioni", insieme ai volumi dei documenti papali: il Messaggio per la Pace del 2024; il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV; il volume su l'Appartamento Pontificio delle Udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia. Il presidente ha ricambiato con un pc all-in-one per l'Ambulatorio Madre di Misericordia.