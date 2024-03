Il Papa a Venezia, pubblicato il programma: incontro con detenute, giovani e artisti

Tre discorsi e un'omelia durante le circa sei ore di Francesco nella città lagunare. Il Pontefice visiterà la Casa di Reclusione femminile all’Isola della Giudecca e saluterà gli artisti della Biennale. In Piazza San Marco celebrerà la Messa, per poi entrare in Basilica e venerare le reliquie del patrono

Vatican News

Durerà circa sei ore la visita di Papa Francesco a Venezia, prevista per domenica 28 aprile, tre giorni dopo la festa del Patrono San Marco, durante la quale il Pontefice, tra appuntamenti e diversi incontri, visiterà anche il Padiglione della Santa Sede allestito per la 60.ma Esposizione internazionale d’Arte della Biennale.

Il saluto alle detenute nella Giudecca

Secondo il programma ufficiale diffuso oggi dalla Sala Stampa vaticana, il Papa decollerà alle 6.30 dall’eliporto del Vaticano per atterrare intorno alle 8 nel Piazzale interno della Casa di Reclusione Donne Venezia, all’Isola della Giudecca, dove ad accoglierlo ci saranno il patriarca monsignor Francesco Moraglia, il provveditore Maria Milano Franco D’Aragona, il direttore Mariagrazia Felicita Bregoli e la comandante della Polizia Penitenziaria, Lara Boco. Nel Cortile interno della Casa di Reclusione, alle 8.15, Francesco incontrerà le detenute e pronuncerà un discorso. Saranno presenti anche il personale amministrativo, gli agenti della Polizia Penitenziaria e i volontari. Il Papa saluterà alla fine personalmente le circa 80 recluse.

L'incontro con gli artisti e con i giovani

Terminato l’incontro nel Cortile, intorno alle 8.45, il Papa raggiungerà la chiesa della Maddalena (Cappella del Carcere), dove sarà accolto dal cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, nonché curatore del Padiglione della Santa Sede alla Biennale d’Arte di Venezia. De Mendonça introdurrà con un saluto l'incontro del Pontefice con gli artisti che partecipano all’Esposizione, alle 9, nella Chiesa della Maddalena. Anche in questa occasione il Papa pronuncerà un discorso e saluterà autorità e artisti. Alle 9.30 lascerà l’Isola della Giudecca e raggiungerà in motovedetta la Basilica di Santa Maria della Salute.

Nel piazzale antistante la Basilica è previsto infatti l'incontro coi giovani di Venezia e delle diocesi del Veneto. Francesco rivolgerà loro il suo discorso, poi, accompagnato da una delegazione di giovani, attraverserà il ponte di barche che collega con Piazza San Marco. All’imbocco della Piazza ci saranno Luca Zaia, presidente della Regione Veneto; Darco Pellos, prefetto di Venezia, e il sindaco Luigi Brugnaro.

La Messa in Piazza San Marco

A suggellare la visita del Papa nella città lagunare, la Messa alle 11 in Piazza San Marco, seguita dalla recita del Regina caeli. Al termine della celebrazione, dopo il ringraziamento del patriarca Moraglia, il Pontefice farà il suo ingresso in forma privata nella Basilica dedicata al patrono per venerarne le reliquie; quindi, a bordo di una motovedetta, raggiungerà l’eliporto del Collegio Navale “F. Morosini” a Sant’Elena. Qui si congederà da autorità civili e religiose che lo hanno accolto. Il decollo è programmato per le ore 13, con atterraggio alle 14.30 all’eliporto del Vaticano.