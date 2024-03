Dal Papa una delegazione del gruppo "Assisi-Ur" per ricordare il viaggio in Iraq

Dopo il pellegrinaggio di Francesco nel 2021 nel Paese mediorientale, è nato la realtà, all’interno della Commissione “Spirito di Assisi”, che vuole creare ponti di pace e promuovere il dialogo interreligioso nel Paese. I membri oggi all’udienza generale in Piazza San Pietro. Presenti pure i giovani di Caritas Libano

di Fabrizio Peloni

Per ricordare lo storico viaggio compiuto da Papa Francesco in Iraq nel marzo 2021, alcuni membri della Delegazione Assisi-Ur, gruppo nato per creare ponti di pace e fratellanza e promuovere il dialogo interreligioso nel Paese, hanno partecipato all’udienza generale di oggi, mercoledì 6 marzo. Della Delegazione, nata all’interno della Commissione dello “Spirito di Assisi”, fanno parte padri rogazionisti, la comunità dei monaci di Marango (Venezia) e laici impegnati nelle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno.

L'Iraq, Paese di enormi risorse

«L’Iraq è un Paese dalle enormi risorse e dopo la visita del Pontefice la popolazione ha riscoperto e ha preso coscienza delle proprie radici spirituali» ha raccontato don Giorgio Scatto, del monastero di Marango, ricordando in particolare la figura di Abramo. Ed ha aggiunto: «Oggi l’Iraq vuole essere ricordato come terra di pace e non terra di guerra».

«Per questo la comunità cristiana non va lasciata sola» ha affermato il rogazionista iracheno padre Jalal Yako, sottolineando come «il carisma di quella Chiesa sia il martirio», ma «nonostante questo i cristiani in Iraq non conoscono l’odio e si fanno, invece, messaggeri di pace e promotori del dialogo interreligioso».

I giovani di Caritas Libano

Nove giovani di Caritas Libano, in rappresentanza di circa duemila volontari attivi nel Paese dei cedri, hanno partecipato all’udienza generale per testimoniare al Pontefice la propria appartenenza alla Chiesa, vissuta anche nel servizio a favore degli ultimi in una terra dove oltre tre quarti della popolazione vive sotto la soglia di povertà.

Accompagnato da padre Michel Abboud, direttore di Caritas Libano, il gruppo è in Italia da alcuni giorni per la chiusura del progetto Thyme, promosso per sviluppare la consapevolezza dei giovani libanesi come cittadini globali, formandoli come futuri leader nella società civile. «Anche se distanti geograficamente ci sentiamo molto vicini a Papa Francesco e come lui ci sentiamo promotori di pace» ha detto padre Abboud.

Il saluto ai seminaristi statunitensi

Durante l’udienza il Pontefice ha incontrato otto seminaristi statunitensi — accompagnati da tre professori e altrettanti sacerdoti — in rappresentanza della comunità del seminario del Sacro Cuore e della Facoltà di Teologia di Hales Corners, nel Wisconsin, e ha consegnato loro un messaggio indicando tre aspetti essenziali del cammino di preparazione al ministero sacerdotale: preghiera, fraternità, missione.

Era inoltre presente in piazza San Pietro il direttore del Dipartimento contro la criminalità organizzata transnazionale dell’Organizzazione degli Stati Americani (osa), l’argentino Gastón Schulmeister, che ha partecipato a un seminario promosso a Ostia dall’osa e dal ministero degli Affari esteri italiano.