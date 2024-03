Arturo e Monika e l'annuncio di matrimonio confidato al Papa

Entrambi redattori de L’Osservatore Romano nell’edizione spagnola e polacca, presenti all'udienza generale come lettori, hanno confidato personalmente a Francesco data e luogo di nozze. Presente in Piazza San Pietro anche Ana María, 102 anni, che ha potuto abbracciare il suo quarto Pontefice

di Fabrizio Peloni

In piazza San Pietro, stamani, annuncio di matrimonio: Arturo López Ramírez e Monika Nowak, redattori de L’Osservatore Romano nell’edizione spagnola e in quella polacca, hanno confidato personalmente a Francesco la data e il luogo delle loro nozze. «¡Que lindo!» è stata la risposta del Papa che li ha incoraggiati nella loro scelta di vita insieme. Arturo e Monika si sposeranno sabato 28 settembre - alla vigilia della festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele - nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini in Vaticano. Presenti all’udienza generale come lettori, già a dicembre avevano confidato al Pontefice il progetto di sposarsi, entro il 2024, per costruire una famiglia.

Il pellegrinaggio di Ana María, 102 anni

Domani, primo giorno di primavera, Ana María Ros Fructuoso compirà 102 anni. Originaria di Murcía e oggi residente ad Alicante, ha voluto festeggiare il suo compleanno con il Papa. Ad accompagnarla le due figlie. È il quarto pellegrinaggio a Roma di Ana María: nel 2000, ricorda, aveva avuto l’opportunità di incontrare Giovanni Paolo ii.

Il dono di un ritratto di San Giuseppe

L’artista ungherese Katalin Tremmel Hudik ha donato al Papa un dipinto raffigurante San Giuseppe. L’idea, racconta la pittrice, è nata quando il Pontefice con la lettera apostolica Patris corde, ha indetto, dall’8 dicembre 2020 all’8 dicembre 2021, lo speciale Anno dedicato proprio a san Giuseppe. Uova di cioccolato sono state offerte al Papa dall’associazione Amicizia Francia Italia perché possano essere donate ai bambini. L’associazione ha inoltre consegnato all’Elemosineria apostolica doni utili per le persone povere.

Il progetto del “Cammino di sant’Oronzo”

Al termine dell’udienza il Papa ha benedetto un quadro raffigurante sant’Oronzo, presentato dai sindaci di alcune cittadine pugliesi legate proprio al culto e alla devozione del santo: Botrugno, Andrano, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Diso, Muro Leccese, Surbo, Ostuni, Turi e Vernole. I sindaci, insieme con circa cinquecento pellegrini, hanno inoltre presentato al Papa il progetto di realizzazione del “Cammino di sant’Oronzo”, un percorso religioso di circa 200 km che si snoda da Andrano, nel basso Salento, fino a Turi, sull’Altopiano delle Murgie, in provincia di Bari.

Presente all’udienza generale anche una delegazione del consiglio insulare di Palma de Mallorca, guidata dal presidente e da alcuni consiglieri, per ricordare la figura di santa Catalina Tomas, di cui in questo 2024 si celebrano i 450 anni della morte e per la quale c’è una forte devozione nell’isola.