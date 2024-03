Il Papa l'8 marzo nella parrocchia San Pio V di Roma, confesserà alcuni fedeli

Undicesima edizione dell'iniziativa quaresimale voluta da Francesco "24 Ore per il Signore", quest'anno inserita nell'Anno della Preghiera. Tema scelto è "Camminare in una vita nuova". Il Pontefice presiederà la celebrazione, durante la quale sarà possibile per i fedeli ricevere il sacramento della riconciliazione. Scaricabile un sussidio preparato dal Dicastero per l'Evangelizzazione

Vatican News

Papa Francesco celebrerà una liturgia penitenziale il prossimo venerdì 8 marzo, alle 16.30, nella parrocchia romana di San Pio V, in occasione dell'appuntamento “24 ore per il Signore ”, iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione giunta quest’anno all’undicesima edizione. Come già nel 2023 - quando il 17 marzo presiedette un’analoga celebrazione a Santa Maria delle Grazie al Trionfale - anche stavolta il Papa ha scelto una comunità parrocchiale di Roma, per caratterizzare maggiormente la partecipazione e il coinvolgimento della "sua" diocesi nell’iniziativa da lui stesso voluta, che ogni anno si celebra nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima. Il motto scelto dal Papa per questa edizione, che si tiene da venerdì 8 a sabato 9 marzo, è tratto dal capitolo 6 della Lettera ai Romani: "Camminare in una vita nuova".

Il Papa in parrocchia

L’edizione di quest’anno si inserisce nel percorso dell’Anno della Preghiera, e la 24 Ore per il Signore sarà l’occasione per fare esperienza della preghiera del perdono. In preparazione alla Pasqua di Risurrezione, nella serata del venerdì e durante l’intera giornata del sabato, si propone alle comunità ecclesiali di prevedere un’apertura straordinaria delle chiese, in modo da offrire ai fedeli l’occasione di sostare in qualsiasi momento in adorazione e l’opportunità di confessarsi. Per questa edizione, la liturgia con il Pontefice si terrà venerdì 8 marzo 2024 alle ore 16.30 nella parrocchia di San Pio V (Largo San Pio V, 3). Durante la celebrazione ci sarà la possibilità, per tutti i fedeli che lo desiderano, di ricevere il sacramento della riconciliazione. Anche Papa Francesco ascolterà le confessioni di alcuni penitenti.

Preparato un sussidio

Le porte aperte delle chiese sono il simbolo dell’amore misericordioso di Dio. In preparazione all'appuntamento il Dicastero per l’Evangelizzazione ha pubblicato un sussidio pastorale che contiene schede per la preghiera personale e suggerimenti per la celebrazione in comunità. Si rinnova, infatti, la proposta alle diocesi e alle parrocchie, in Italia e nel mondo, di celebrare il momento di preghiera anche nella propria comunità. Il sussidio è scaricabile gratuitamente, nelle versioni in lingua italiana, inglese, spagnola, portoghese, polacca, francese, dal sito del Dicastero.