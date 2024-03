Monsignor Mauro Lalli nuovo nunzio in Papua Nuova Guinea

Originario di Chieti, dal 1999 nella diplomazia pontificia, rappresenterà il Papa nel Paese australe dove è allo studio un viaggio del Pontefice ad agosto

Papa Francesco ha nominato come nuovo nunzio apostolico in Papua Nuova Guinea, monsignor Mauro Lalli, finora consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Pausula, con dignità di Arcivescovo.

Nato ad Atessa (Chieti), il 17 settembre 1965, Lalli è stato ordinato sacerdote il 14 luglio 1990, incardinandosi nella Diocesi di Chieti - Vasto. Si è laureato in Utroque Iure. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il primo luglio 1999, ha prestato successivamente la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Guatemala, Repubblica Democratica del Congo, Mozambico, Romania, Croazia, India, Iraq, Giordania e Cipro. Conosce l’inglese, il francese, il portoghese e lo spagnolo.

Sarà ora il rappresentante del Papa nel Paese australe, di recente al centro di scontri nella regione delle Terre alte, dove attualmente, com'è noto, è allo studio un viaggio del Pontefice per il prossimo agosto.

