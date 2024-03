Gli auguri della CEI al Papa con undici parole-chiave: pietre miliari del pontificato

In una nota la Conferenza Episcopale italiana elenca i temi simbolici di questi undici anni di Francesco sul Soglio di Pietro: "Buonasera, gioia, Vangelo, misericordia, amore, famiglia, giovani, fratellanza, Creato, riforma, Chiesa"

Vatican News

I vescovi italiani fanno gli auguri al Papa per l'undicesimo anniversario di pontificato che ricorre oggi, 13 marzo 2024, attraverso undici parole, pietre miliari del pontificato. ''Buonasera è il primo saluto rivolto al mondo intero, segno di immediatezza e familiarità. Gioia - osserva la presidenza della Conferenza Episcopale italiana in un comunicato - è invito costante a testimoniare con il sorriso la radicalità della fede. Vangelo è incontro, ancora oggi e sempre, con il Signore che si dona. Misericordia è esperienza continua del perdono di Dio.Amore è il punto di congiunzione del nostro rapporto con Dio e con gli altri''.

Fratellanza, via da seguire per un futuro

''Famiglia - sottolinea la CEI - è il luogo dove s'impara ad amare e a uscire da sé stessi. Giovani: non una categoria, ma il presente della nostra storia. Fratellanza è la via da seguire per un futuro di pace e convivenza. Creato è la nostra Casa comune da salvaguardare contro le logiche predatorie. Riforma è la conversione missionaria cui siamo tutti chiamati. Chiesa è la comunità dei discepoli missionari che vivono il Vangelo''.

L'impegno ad annunciare il Vangelo

''Nel fare memoria di quel 13 marzo 2013 - sottolineano i presuli - rinnoviamo dunque l'impegno ad annunciare il Vangelo in questa nostra storia. Siamo convinti che questo sia il regalo più bello che possiamo donarLe: Evangelii gaudium, la gioia del Vangelo! Vogliamo essere, con la Sua paterna guida, sempre più una Chiesa sinodale che cammina in compagnia del Risorto, preoccupata non di salvaguardare sé stessa e i propri interessi, ma di servire il Vangelo in stile di gratuità e di cura, coltivando la libertà e la creatività proprie di chi testimonia la lieta notizia dell'amore di Dio rimanendo radicato in ciò che è essenziale". In conclusione, i vescovi della CEI scrivono al Pontefice: "Rinnovandole la gioia della nostra disponibilità, le assicuriamo la preghiera delle Chiese che sono in Italia''.