"Io avrò cura di te", a Roma la presentazione dell’antologia del Papa sul volontariato

Sabato 9 marzo il volume, edito da Solferino e LEV, viene presentato al Centro giovanile di Roma, accanto alla prima mensa Caritas della Capitale, animato da giovani e adulti. Bonacina, fondatore del giornale del volontariato in Italia "Vita": una presentazione nel luogo in cui la carità si fa carne

Vatican News

"Io avrò cura di te. La chiamata per il bene comune": è questo il titolo dell’antologia a firma di Papa Francesco dedicata al tema del volontariato e della carità, pubblicata da Solferino Libri e Libreria Editrice Vaticana. Il testo, che raccoglie e ordina alcuni interventi e discorsi del Pontefice sul tema del servizio, ruota attorno a due parole chiave: “uscire” e “cura”.

Ascoltare, riflettere, agire

“Mettere insieme e, spero, leggere, questi pronunciamenti di Papa Francesco sul volontariato è qualcosa che fa bene al cuore. Sono tre i movimenti dell'azione volontaria, secondo quanto articola il Pontefice: ascoltare il bisogno dell'altro; riflettere per capire come si può rispondere, e subito agire tendendo la mano”: così Riccardo Bonacina, giornalista, fondatore di Vita, il giornale del volontariato in Italia, spiega il senso del volume di cui è curatore.

Presentazione sul campo

Il testo viene presentato sabato 9 marzo alle ore 17 al Centro giovanile di Roma, via delle Sette Sale, accanto alla prima (storica) mensa della Caritas della Capitale. Il Centro è animato da giovani e adulti della vicina parrocchia della Navicella, guidata da don Sergio Ghio. "Sarà insomma una presentazione sul campo - spiega Bonacina -, dove la carità si incarna in persone, fatti e luoghi prima che in parole".