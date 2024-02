Al via i lavori del C9, tre donne con i cardinali per parlare del ruolo femminile nella Chiesa

In corso in Vaticano la riunione di febbraio del Consiglio dei Cardinali, alla presenza del Papa e di tutti i membri. Contributi di suor Linda Pocher, Giuliva Di Berardino e Jo Bailey Wells, vescovo della Chiesa anglicana

È iniziata oggi, 5 febbraio, in Vaticano la riunione di febbraio del Consiglio di Cardinali. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana, riferendo che insieme a Papa Francesco erano presenti tutti i cardinali che ne fanno parte e il segretario del Consiglio. La mattina è stata dedicata ad approfondire la riflessione, iniziata nelle riunioni del 4 e 5 dicembre scorsi, sul ruolo femminile nella Chiesa, con i contributi di suor Linda Pocher, figlia di Maria Ausiliatrice e docente di Cristologia e Mariologia alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma; di Giuliva Di Berardino, consacrata dell’Ordo Virginum della Diocesi di Verona, insegnante e responsabile di corsi di spiritualità ed esercizi spirituali; e della rev.da dottoressa Jo Bailey Wells, vescovo della Chiesa d’Inghilterra e Deputy Secretary General della Comunione Anglicana. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani, su altri temi.

La riunione di dicembre

Anche la sessione di dicembre si era concentrata sul “ruolo femminile nella Chiesa”, grazie anche agli interventi di docenti e teologi, tra cui la stessa suor Pocher, e poi Lucia Vantini e don Luca Castiglion. Focus nella scorsa riunione anche sui conflitti in Ucraina e Terra Santa, sui lavori della Cop28 in quel momento in corso a Dubai, le iniziative per la prevenzione degli abusi su minori e persone vulnerabili, il Sinodo sulla sinodalità di ottobre e la “implementazione” della Costituzione apostolica Praedicate evangelium nelle curie diocesane.

Il nuovo C9

Il Consiglio di Cardinali, dopo il rinnovo dell’organismo da parte del Papa il 7 marzo 2023, è composto dai cardinali Pietro Parolin, segretario di Stato; Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa; Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay; Seán Patrick O'Malley, arcivescovo di Boston; Juan José Omella Omella, arcivescovo di Barcellona; Gérald Lacroix, arcivescovo di Québec; Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo; Sérgio da Rocha, arcivescovo di San Salvador de Bahia. Il segretario è monsignor Marco Mellino, vescovo titolare di Cresima. La prima riunione del nuovo C9 si è svolta il 24 aprile scorso.

L’istituzione del Consiglio di Cardinali

Il Consiglio è stato istituito da Papa Francesco con il chirografo del 28 settembre 2013 con il compito di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione della Curia Romana, quest’ultimo realizzato con la nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium pubblicata il 19 marzo 2022. La prima riunione del C9 si è svolta il 1° ottobre 2013.