Brasile, il Papa: costruire la fraternità e superare ogni odio, indifferenza, violenza

Messaggio di Francesco per la Campagna promossa dalla Conferenza Nazionale dei vescovi brasiliani sul tema “Fraternità e Amicizia Sociale”, che prende il via oggi, primo giorno di Quaresima: “Nel mondo ancora molte ombre e chiusura in se stessi. Bisogna estendere l’amore a ogni essere vivente, superando le barriere della geografia e dello spazio”

Vatican News



Di fronte alle tante “ombre” nel mondo, come l’odio e la violenza e anche i “segnali della chiusura in se stessi”, è necessario e urgente “costruire una vera fraternità universale che favorisca la nostra vita in società e la nostra sopravvivenza sulla Terra, nostra Casa Comune, senza mai perdere di vista il Cielo dove il Padre ci accoglierà tutti come suoi figli e figlie”. Questo l’invito di Papa Francesco a tutti i fratelli e le sorelle del Brasile, dove oggi, 14 febbraio, primo giorno di Quaresima, prende il via come da tradizione la Campagna di Fraternità promossa dalla Conferenza episcopale del Brasile, quest’anno giunta al suo 60.mo anniversario.

Fede, spiritualità e impegno fraterno

Si tratta di un percorso proposto ogni anno, all’inizio di questo periodo liturgico, alla Chiesa brasiliana e a tutte “le persone di buona volontà” della nazione: “Un itinerario di conversione che unisce fede e vita, spiritualità e impegno fraterno, amore a Dio e amore al prossimo, specialmente a chi è più fragile e bisognoso di attenzione”, scrive il Pontefice nel suo messaggio.

Sulle tracce della Fratelli Tutti

Quest’anno il tema della Campagna è “Fraternità e Amicizia Sociale”; il motto è invece “Voi siete tutti fratelli e sorelle”. Attraverso di essi i vescovi invitano tutti i brasiliani a percorrere, in questi quaranta giorni che separano dalla Pasqua, “un cammino di conversione basato sulla enciclica Fratelli tutti”, firmata dal Papa ad Assisi, il 3 ottobre 2020.

“Purtroppo - sottolinea Francesco nel messaggio - nel mondo vediamo ancora molte ombre, segnali della chiusura in se stessi. Perciò, ricordo il bisogno di allargare la nostra cerchia per arrivare a quelli che spontaneamente non sentiamo parte del nostro mondo di interessi, di estendere il nostro amore a ‘ogni essere vivente’, vincendo frontiere e superando ‘le barriere della geografia e dello spazio’”.

Un aiuto per le persone e le comunità del Brasile

Auspicio del Vescovo di Roma è che la Chiesa in Brasile “ottenga buoni frutti in questo cammino quaresimale” e anche che Campagna di Fraternità, ancora una volta, “aiuti le persone e le comunità di questa amata nazione nel loro processo di conversione al Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo, superando ogni divisione, indifferenza, odio e violenza”. Speranze che il Papa affida alla Vergine di Aparecida, inviando “a tutti i figli e le figlie dell’amata nazione brasiliana, in modo particolare a quelli che s’impegnano per la fraternità universale”, la sua benedizione.