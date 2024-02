Cile, il Papa ricorda l'ex presidente Piñera: uomo di fede e d'intelletto

Telegramma di Francesco al presidente Boric per la morte dell'ex capo di Stato, lo scorso 6 febbraio, a causa di un incidente dell'elicottero che stava guidando. Il Pontefice ne ricorda la "sincera passione per la vita politica cilena”. Oggi i funerali di Stato presieduti dall'arcivescovo di Santiago Chomali

Vatican News

Il Papa esprime il suo cordoglio per la “tragica morte” dell’ex presidente del Cile, Sebastián Piñera Echenique, scomparso il 6 febbraio scorso, a 74 anni, a causa di un incidente dell’elicottero che stava guidando. In un telegramma a firma del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, e indirizzato al presidente cileno Gabriel Boric, Francesco prega per il riposo eterno dell’ex capo di Stato, per due mandati alla guida del Paese sudamericano, “con il ricordo vivo di quest’uomo di fede che ha mostrato grandi doti d’intelletto e sincera passione per la vita politica cilena”. Il Pontefice esprime quindi le condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che ne piangono la perdita.

I funerali oggi a Santiago

Piñera, presidente del Cile tra il 2010-2014 e il 2018-2022, era alla guida del suo elicottero ultraleggero insieme ad altre tre persone quando, probabilmente a causa del maltempo, il velivolo è precipitato finendo nel lago Ranco, nella regione de Los Rios, a sud del Paese. I resti dell'ex capo di Stato sono stati salutati nei giorni scorsi da una folla in lutto riunita nei pressi dell'ex Congresso, dove il governo cileno ha allestito una veglia di due giorni per rendere un ultimo omaggio. Il funerale verrà celebrato oggi, 9 febbraio, nella Cattedrale Metropolitana di Santiago dall'arcivescovo Fernando Chomali. Al rito funebre parteciperanno gli ex presidenti del Cile Eduardo Frei, Ricardo Lagos e Michelle Bachelet, oltre a diversi leader dall'estero.

Il ricordo dei vescovi

I vescovi del Cile hanno espresso nei giorni scorsi il cordoglio per la scomparsa dell’ex capo di Stato, del quale hanno ricordato il lavoro svolto sempre per il bene del Paese e della sua gente. Inoltre, i presuli in una nota hanno sottolineato "la sua leadership e la sua capacità di unire, per risollevarsi come società”.