Francesco: nella Sagrada Familia i pellegrini siano accolti in clima di preghiera

Il Papa ha ricevuto in udienza i membri della "Junta Constructora” della Basilica progettata dall’architetto spagnolo e servo di Dio Antoni Gaudí. L’invito del Pontefice: tutto, dai pinnacoli ai campanili, aiuti i visitatori a custodire il clima spirituale, particolarmente importante in questo Anno della preghiera

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Le parole rivolte in spagnolo da Papa Francesco alla Junta Constructora della Sagrada Familia di Barcellona - la Fondazione canonica privata che si occupa della costruzione, conservazione e restauro della Basilica - sono un invito ad entrare, idealmente, in questo tempio progettato dall’architetto Antoni Gaudí. La Basilica, spiega il Pontefice, è “strutturata in modo che ogni portico abbia un tema, illustrato da passi della Scrittura e incorniciato da una preghiera”.

Ascolta il servizio

Le porte della fede e della carità



La prima porta, con l’immagine di Gesù che predica ai dottori, è quella della fede. La porta centrale rappresenta la carità: la figura principale della Santa Famiglia, sottolinea Francesco, “ci invita ad alzare lo sguardo verso il mistero dell’Incarnazione a da lì a sgranare le perle del rosario che discende lungo le vetrate, incorniciando la stella di Betlemme, quasi a dire: qui è la nostra luce”. Ed è "nell’adorazione, nella preghiera contemplativa dei misteri, che ci apriamo a quella luce, come la grande vetrata del vostro tempio".

Il Papa durante l'udienza con la "Junta Constructora de la Basilica de la Sagrada Familia" di Barcellona

Dallo stupore alla preghiera



Francesco ricorda che in questo anno, come ha ripetuto in diverse occasioni, la preghiera deve essere un momento di preparazione in vista del Giubileo del 2025. È importante, afferma il Pontefice, che “il clima di preghiera non si perda nei templi”. L’invito rivolto dal Papa alla Junta Constructora della Basilica della Sagrada Familia è quindi quello di accogliere “i pellegrini che si avvicinano, per introdurli con un atteggiamento orante a contemplare il progetto iconografico del servo di Dio Antoni Gaudí nella sua interezza”. In modo che “come i pinnacoli e i campanili, i loro sguardi si levino" e le loro voci si uniscano a quelle degli angeli.

Leggi Anche 08/12/2021 Il Papa: Maria vi illumini per dire “sì” alla grazia del Signore In un videomessaggio, in occasione dell'inaugurazione della stella della Torre della Vergine nella Sagrada Familia a Barcellona, Francesco ricorda che Maria è “un’opera d’arte”, ...

Sagrada Familia, oltre 140 anni di storia



L’edificazione della Basilica della Sagrada Familia, iniziata nel 1882, risponde a quanto indicato nella pergamena conservata nella prima pietra: "Risvegliare dal torpore i cuori assopiti. Esaltare la fede. Concedere calore alla carità". In questa prospettiva, il 7 novembre del 2010 è una data rilevante nella storia della Sagrada Familia: è infatti il momento in cui viene consacrata ed elevata al rango di Basilica minore. Durante la Santa Messa, Papa Benedetto XVI sottolinea che questo giorno “è un punto significativo in una lunga storia di aspirazioni, di lavoro e di generosità, che dura da più di un secolo”. Una lunga storia impreziosita recentemente con altri tasselli. Nel 2018 è stata installata la Croce Gloriosa sulla facciata della Passione e nel 2021 è stata inaugurata la stella della Torre della Vergine. Altri passi verso il completamento di questa opera, quasi ultimata.