Il Papa annulla le udienze per un lieve stato influenzale

Lo comunica la Sala Stampa vaticana: annullati gli impegni previsti oggi "in via precauzionale". Il Pontefice la scorsa settimana impegnato negli Esercizi Spirituali

Vatican News

Impegni depennati per Papa Francesco nella mattinata "per un lieve stato influenzale". Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede che spiega: "A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi".

Dal pomeriggio di domenica scorsa, 18 febbraio, fino al pomeriggio di ieri, venerdì 23, il Papa è stato impegnato negli Esercizi Spirituali di Quaresima, un momento di raccoglimento e preghiera dell'anno liturgico che anche quest'anno ha voluto che lui e i collaboratori della Curia romana vivessero a livello personale. Nella scorsa settimana sono stati sospesi tutti gli impegni del Pontefice, compresa l’udienza generale di mercoledì. Oggi era prevista la ripresa degli appuntamenti papali, rimandati - come detto - a causa di una leggera influenza.